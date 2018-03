Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Mannheim. Wenn sich Koryphäen der Politikwissenschaften zu der aktuellen Lage der Politik in Deutschland austauschen, wird es spannend. Wie sie den gegenwärtigen Zustand der Parteien beurteilen, macht nachdenklich. Anlass war die Verleihung des Otto-Kirchheimer-Preises an den Politologen Oskar Niedermayer durch den Förderverein Otto-Kirchheimer-Preis in Heilbronn an den gebürtigen Schönauer, dessen akademische Karriere an der Universität Mannheim begann. Niedermayer zeigte sich von der Ehrung sichtlich berührt und nannte den Preis "eine Krönung" seiner Arbeit, die er nun im Ruhestand fortsetzen wolle. Niedermayer ist nach Ulrich von Alemann der zweite Träger des vor vier Jahren ins Leben gerufenen und mit 10.000 Euro dotierten Preises, dem derzeitig einzigen in Deutschland für Politische Wissenschaften. Gestiftet hat ihn das Ehepaar Harald Friese und Gudrun Hotz-Friese. Friese war zunächst Bürgermeister in Heilbronn, bevor er den Wahlkreis von 1998 bis 2002 für die SPD im Bundestag vertrat. Gestiftet wurde der Preis im Andenken an den in Heilbronn geborenen Politikwissenschaftler und Parteienforscher Otto Kirchheimer.

Seine "Preisrede" zum Thema "Otto Kirchheimer und die Bundestagswahl 2017" begann Niedermayer im Heilbronner Ratssaal mit dem provokanten Satz: "Otto Kirchheimer würde sich im Grabe umdrehen, wenn er die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl kennen würde". Dies, "weil er eine solche Entwicklung vermutlich nicht für möglich gehalten hätte. Vor allem aber auch das, was diese Wahl aus den Parteien gemacht hat". Noch nach der vorletzten Bundestagswahl hätten die beiden Volksparteien 80 Prozent der Sitze im Bundestag innegehabt, jetzt seien es nur noch 53 Prozent. Niedermayer verband die Ergebnisanalyse aber auch mit deutlicher Kritik an einem Bundestag, der nicht in der Lage gewesen sei, den Empfehlungen seines vormaligen Präsidenten Lammert zu folgen und sich zu reformieren. Nun habe Deutschland nach China das personenstärkste Parlament der Welt.

Die Konsequenz der letzten Wahl nannte Niedermayer einen "dramatischen Wandel". Denn wenn es nicht gelänge, eine Strategie der Balance zwischen den Volksparteien herzustellen, weil sich deren Markenkerne immer noch zu sehr annäherten, dann habe das Auswirkungen. Was Niedermayer wie auch seinen Preis-Vorgänger Ulrich von Alemann in der anschließenden Podiumsdiskussion zur "Zukunft der politischen Partizipation durch Parteien" besonders umtrieb, waren die "Bewegungen", die in Europa klassische Parteien ablösen. In der Runde, die der Journalist Wolfgang Herles moderierte und zu der auch der Politologe Elmar Wiesendahl gehörte, waren sich alle einig über die Ursachen des Wahlerfolgs der AfD, nämlich die Flüchtlingskrise und die Masse der "Denkzettelwähler" über den ständig vorhandenen Prozentsatz rechter Wählerschichten hinaus. Die AfD werde nicht bald wieder verschwinden, sondern von den "sinkenden Anhänglichkeiten" an die anderen Parteien profitieren. Sie werde sich, so Alemanns Prognose, als Protestpartei verwurzeln und etablieren.

Einig waren sich die Politikwissenschaftler auch darin, dass das deutsche Parteiensystem zwar noch immer funktioniert. Parteien müssten aber wieder der Ort der politischen Diskussion werden - und nicht die Talkshows. Das aber gelinge nur, wenn die Oligarchisierung durch Funktionäre aufhöre. Auch Preisstifter Harald Friese hatte zuvor angemahnt, sich gegen die "Entpolitisierung" der Gesellschaft und der Parteien zur Wehr zu setzen und begründete die Preisvergabe an Niedermayer mit eben dessen Bemühungen darum.