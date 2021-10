Neckarsulm. (zg/zy) Beim Verkauf des städtischen Grundstücks Salinenstraße 57 ohne Ausschreibung an einen privaten Investor haben der Gemeinderat und die Stadtverwaltung Neckarsulm korrekt gehandelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine rechtliche Bewertung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart als Rechtsaufsichtsbehörde. Alle erhobenen Vorwürfe gegen die Entscheidung des Gemeinderates und das Vorgehen der Stadtverwaltung sind demnach unbegründet.

Der Gemeinderat hatte in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, das Grundstück an einen bestimmten Investor zu verkaufen. Daraufhin hatten einzelne Bürger den Vorwurf erhoben, die Verwaltung habe den Verkauf nicht ausgeschrieben und somit rechtswidrig gehandelt. Auch der Vorwurf der Untreue stand im Raum.

Angesichts dieser Beschuldigungen wandte sich die Verwaltungsspitze umgehend an das RP und bat die Aufsichtsbehörde um eine rechtliche Bewertung des Vorgangs. "Zum Schutz von Verwaltung und Gemeinderat haben wir das Regierungspräsidium umgehend um Prüfung gebeten, da wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Mitglieder des Gemeinderates durch falsche und rufschädigende Vorwürfe in falsches Licht gerückt sahen", erklärt Oberbürgermeister Steffen Hertwig.

Wie das RP jetzt festgestellt hat, ist das Vorgehen der Stadt nicht zu beanstanden. Die Stadt habe im "Bereich des kommunalen Selbstverwaltungsrechts beziehungsweise der Planungshoheit der Gemeinde" gehandelt. "Wir waren stets überzeugt, dass wir als Verwaltung und Gemeinderat rechtlich korrekt gehandelt haben", betont Bürgermeisterin Dr. Suzanne Mösel. "Wir haben im Sinne des öffentlichen Wohls entschieden", unterstreicht die Baubürgermeisterin und fügt hinzu: "Die presseöffentlichen, schwerwiegenden Vorwürfe haben das Handeln meines Dezernats und auch mich persönlich in den Fokus genommen und belastet."

Investor bringt eigenes Nachbargrundstück mit ein

Eine nicht-öffentliche Beratung ist nach Einschätzung des RPs erforderlich, wenn der Gemeinderat über eine möglichst erfolgversprechende Verkaufsstrategie berät. Würde diese im Vorfeld bekannt werden, könnte dies die Verhandlungsposition der Gemeinde schwächen. Der Investor, an den die Stadt ihr Grundstück verkauft hat, bringt sein eigenes Nachbargrundstück mit ein, sodass ein zusammenhängendes Baugrundstück entsteht. Durch die Zusammenfassung der Grundstücke Salinenstraße 57 und Ganzhornstraße 3 kann die Stadt neues Baurecht schaffen. Die Vorteile: Das neue Grundstück kann mit insgesamt 18 neuen Wohnungen in zwei Gebäuden und einer zusammenhängenden Tiefgarage bebaut werden. Bei einem Verkauf nur des Grundstücks Salinenstraße 57 an einen anderen Interessenten hätten nach bestehendem Baurecht lediglich zwei Wohnungen neu gebaut werden können.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Durchführungsvertrag gibt der Stadt außerdem die rechtliche Handhabe, eine Quote von 20 Prozent an bezahlbarem Wohnraum rechtsverbindlich festzulegen, und zwar für jedes einzelne der beiden geplanten neuen Mehrfamilienhäuser. Diese Möglichkeit war für den Gemeinderat mit ausschlaggebend, das Grundstück nicht auszuschreiben und zum Höchstgebot zu veräußern.

Dieses Vorgehen war rechtens, wie das Regierungspräsidium urteilt, und die ausschlaggebenden Überlegungen für den Grundstücksverkauf – die Mobilisierung von zusätzlichen Wohnraumflächen ausschließlich im Kontext der zwei nebeneinanderliegenden Grundstücke – seien "nachvollziehbar". "Sachfremde Erwägungen bei der Veräußerungsentscheidung sind für die Rechtsaufsichtsbehörde nicht erkennbar gewesen."