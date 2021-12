Neckarsulm. (rnz) Etwa 8,5 Millionen Euro wird im kommenden Jahr voraussichtlich der Unterschied zwischen Ausgaben und Einnahmen der Stadt Neckarsulm betragen. Angesichts dieses Defizits kann die Stadt die Netto-Abschreibungen nur zu einem geringen Teil erwirtschaften. In der mittelfristigen Finanzplanung verbessert sich der Geldzufluss jedoch kontinuierlich, sodass sich die Stadt dem Ziel der "Schwarzen Null" zumindest mittelfristig nähert. "Wir stehen in Neckarsulm vergleichsweise gut da", erklärte Oberbürgermeister Steffen Hertwig nun, als er den Haushaltsplanentwurf im Gemeinderat vorstellte und die Zahlen in seiner Haushaltsrede bewertete. Stadtkämmerer Jürgen Kaufmann stellte den Etatentwurf im Detail vor.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind für das kommende Haushaltsjahr mit fast 70 Millionen Euro veranschlagt. Auch in den Folgejahren rechnet die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen in etwa gleicher Höhe. Der Finanzhaushalt kann 10,4 Millionen Euro an Einzahlungen verbuchen, unter anderem aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen. Bei den Auszahlungen sind Investitionen von 38,6 Millionen Euro geplant. Um dieses Saldo auszugleichen, greift die Stadt in erheblichem Umfang auf ihre Rücklagen zurück und entnimmt 22,2 Millionen Euro. Am Jahresende 2022 wird die Stadt dennoch voraussichtlich noch rund 92 Millionen Euro auf der hohen Kante haben.

Darüber hinaus enthält der Haushalt insgesamt 5,5 Millionen Euro Kreditermächtigungen. Diese Fremdmittel sollen eingesetzt werden, um das größte Hochbauprojekt der neueren Stadtgeschichte teilweise zu finanzieren: den Neubau der Franz-Binder-Verbundschule am früheren Standort des alten Hallenbades in der Pichterichstraße. Für dieses Vorhaben kann die Stadt sehr zinsgünstige Kredite von der Landesbank Baden-Württemberg erhalten. Laut Gesamtangebotspreis kostet der Neubau samt Planung und Ausstattung 46,6 Millionen Euro.

"Das ist sicher viel Geld. Aber es ist mehr als gut investiert", erklärte OB Hertwig. "Wir investieren in ein zukunftsweisendes Schulkonzept für unsere Kinder." Die Verbundschule nach dem Neckarsulmer Modell ist landesweit bislang einmalig und vereint die Schulformen Gemeinschaftsschule, Realschule und Werkrealschule unter einem Dach. Die Gemeinschaftsschule als Schulform bleibt damit in Neckarsulm dauerhaft erhalten.

Auch die weiteren größeren Investitionsvorhaben beim Hochbau entfallen auf den Bildungsbereich. Dazu gehören der Neubau der Kita im Hägelich mit Baukosten von 3,5 Millionen Euro, der Neubau des Montessori-Kinderhauses mit einer Million Euro und die Fortsetzung der Generalsanierung an der Hermann-Greiner-Realschule mit einer Investitionsrate von 1,5 Millionen Euro. Insgesamt sind 20,7 Millionen Euro Investitionen im Hochbaubereich geplant.

Für Tiefbaumaßnahmen sind 7,1 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem für die Sanierung der Eugen-Bolz-Straße in Amorbach (1,5 Millionen Euro), die Erschließung des Neubaugebiets Römerstraße in Obereisesheim (1,2 Millionen Euro) und die Beteiligung der Stadt am Ersatzneubau der Brücke über die Südtangente und dem Ausbau der L 1101 (700.000 Euro). Diese Maßnahme ist im Mobilitätspakt für den Raum Heilbronn-Neckarsulm verankert und wird im Rahmen des A 6-Ausbaus umgesetzt.

Bis 2030 stehen weitere wichtige Maßnahmen auf der Agenda, die die Stadt finanzieren muss. So werden Haushaltsmittel für das kommunale Klimaschutzkonzept nötig, und nach der Abkehr vom B27-Anschluss müssen Alternativen gesucht und finanziert werden, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Auch über die möglicherweise investitionsträchtige Zukunft des Erlebnisbades Aquatoll muss der Gemeinderat noch abschließend entscheiden.

Für die Zukunft kündigte Hertwig eine wirklichkeitsnähere Haushaltsplanung an, die der Gemeinderat in seiner Finanzklausur auch gefordert hatte. Maßnahmen werden künftig erst dann im Haushalt eingeplant, wenn die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse gefasst und Kostenberechnungen beziehungsweise Folgekostenberechnungen vorliegen. "Unsere anstehenden Aufgaben sind anspruchsvoll und sehr komplex", stellte Hertwig fest. "Auch im kommenden Jahr liegen weitreichende Entscheidungen vor uns."