Neckarsulm. (guz) Der IT-Spezialist Bechtle mit Hauptsitz in Neckarsulm will einen Teil der Firma IBM übernehmen. "Ja, es gibt einen Vertrag", bestätigte gestern eine Unternehmenssprecherin von Bechtle gegenüber der RNZ. Weil aber noch nicht alle erforderlichen Genehmigungen - vor allem vom Bundeskartellamt - vorliegen, und auch die Mitarbeiter bei Änderungsverträgen eine Widerspruchsfrist von einem Monat haben, könnten noch keine Details bekannt gegeben werden. Anfang März will Bechtle dann Näheres mitteilen.

Der beabsichtigten Teilübernahme waren dem Vernehmen nach Verhandlungen vorausgegangen, die mehr als ein Jahr gedauert haben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ging mit dieser Information am gestrigen Donnerstag an die Öffentlichkeit: "Nach Verhandlungen zwischen den IT-Unternehmen IBM und der Bechtle Onsite Services GmbH scheint ein Teilbetriebsverkauf und ein damit einhergehender Übergang von fast 500 Beschäftigten von IBM zum Bechtle-Konzern nun ’ausgemachte Sache’ zu sein", heißt es in einer Mitteilung des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg.

Die gesetzlich notwendigen Überleitungsschreiben seien der Gewerkschaft zufolge inzwischen an die IBM-Beschäftigten versandt worden; der Übergang solle zum 1. April vollzogen werden.

"Zwar konnten durch eine Überleitungsvereinbarung einige der starken, bei IBM tarifvertraglich geregelten Konditionen abgesichert werden, aber bei der Bechtle Onsite Services GmbH gelten, wie dort im gesamten Konzern, nach wie vor keine Tarifverträge", teilte Verdi mit.

Am kommenden Montag, 18. Februar, will sich eine ver.di Verhandlungskommission um 15 Uhr in Neckarsulm vor der Bechtle-Unternehmenszentrale treffen, um auch für die Beschäftigten der Bechtle Onsite Service GmbH Tarifverträge einzufordern. Laut Darstellung Verdis weigert sich Bechtle, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Das Unternehmen nahm dazu keine Stellung.

Mit 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie IT-Handelsgesellschaften in 14 Ländern Europas ist Bechtle Deutschlands größtes IT-Systemhaus. Gegründet wurde das heutige Vorzeigeunternehmen 1983 als Ein-Mann-Betrieb in Heilbronn. Heute hat Bechtle seinen Hauptsitz und auch seine Logistikzentrale in Neckarsulm. IBM ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Hardware, Software und Dienstleistungen im IT-Bereich. Die Deutschland-Zentrale der US-amerikanischen Firma ist in Ehningen. Bechtle handelt bereits seit 1985 mit IBM-Produkten.