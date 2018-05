Ellwangen. (dpa-lsw) Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen haben Aktivisten für diesen Mittwoch Protestaktionen angekündigt. Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) würden ab Mittag auf dem Marktplatz von Ellwangen eine Mahnwache abhalten, am Abend sei eine Demonstration vor der Unterkunft geplant, teilte die in Freiburg ansässige Gruppe "Aktion Bleiberecht" am Dienstag mit. Viele Flüchtlinge seien tief verunsichert, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe.

Die Stadtverwaltung äußerte sich zunächst nicht zu der Ankündigung. Unklar war zunächst auch, wie viele Flüchtlinge sich an den Aktionen beteiligen wollen. In der LEA Ellwangen sind derzeit knapp 500 Menschen untergebracht.

Als vier Polizisten einen Mann aus Togo am Montag der vergangenen Woche zur Abschiebung aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen abholen wollten, wurde dies von 150 bis 200 Flüchtlingen verhindert. Der betroffene Flüchtling selber gab an, sich nicht gegen seine Abholung gewehrt zu haben. Bei einem Großeinsatz der Polizei drei Tage später wurde der Togoer schließlich festgenommen, er soll nach Italien abgeschoben werden. Der Fall hatte bundesweite Debatten über die Abschiebepraxis ausgelöst.