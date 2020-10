Rheinstetten. (dpa) Ein Hersteller von Kokosstücken ruft sein Produkt wegen des Befalls mit Salmonellen zurück. Betroffen sind die Packungen "Natur Lieblinge – Kokosstücke, 100g" (Charge: L: 3501 1177 und L: 3405 1175, Mindesthaltbarkeitsdatum 24.05.2021, Ursprung: MZ (Mosambik)), wie das Unternehmen Die Frischebox GmbH in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben des Unternehmens wurden die Kokosstücke in allen deutschen Filialen von Aldi Süd erkauft. Kunden sollen das Produkt nicht mehr verzehren, da ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden könne.

Folgen einer Salmonellen-Erkrankung können Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtes Fieber sein. Menschen mit geschwächtem Immunsystem wie Säuglinge, Kleinkinder oder Senioren sind besonders gefährdet. Aldi Süd hat das Produkt nach Angaben des Herstellers bereits aus dem Verkauf genommen.

Kunden können die Kokosstücke in den Filialen von Aldi Süd ohne Vorlage des Kaufbelegs zurückgeben und erhalten laut der Mitteilung ihr Geld zurück.