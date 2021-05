Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Im Rahmen der Reihe "1700 Jahre jüdisches Leben" in Heilbronn thematisierte das "Literaturhaus Heilbronn" auch, wie Theodor Heuss schon unmittelbar nach dem Krieg als einer der ersten begann und unermüdlich mahnte, sich mit den Verbrechen der Hitler-Diktatur am jüdischen Volk auseinanderzusetzen und diesen schändlichen Teil der deutschen Geschichte aufzuarbeiten.

Viele der ebenso ehrgeizigen wie interessanten Projekte des Literaturhauses waren wegen Corona bestenfalls digital zu erleben. Dass gerade die jüngste Veranstaltung dieser Reihe auch unter diesen Bedingungen zu einem Ereignis wurde, das lag am Referenten Karl-Josef Kuschel. Literaturhaus-Leiter Anton Knittel fasste es so zusammen: Er habe bisher selten eine so gute und konzentrierte Veranstaltung in dem (noch jungen) Literaturhaus erlebt.

Kuschel ist Theologe und war 1995 bis 2013 Professor und Akademischer Direktor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät sowie stellvertretender Direktor des Instituts für Ökumenische und Interreligiöse Forschung der Universität Tübingen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat ihn 2015 in den Stiftungsrat zur Vergabe seines jährlichen Friedenspreises berufen. Kuschel ist auch als Autor tätig.

Im Jahr 2019 erschien sein Buch "Theodor Heuss und sein Feldzug gegen das Vergessen", nachdem er unter anderem 2014 auch schon zu "Theodor Heuss, die Schoah, das Judentum, Israel" veröffentlicht hatte. In einer Besprechung des 2019er-Buches heißt es, es sei "eine grundlegende Studie zur deutschen Erinnerungskultur und ein Plädoyer gegen jede Form des Antisemitismus".

Gerade in diesen Tagen, in denen der Antisemitismus sich immer öfter und unverhohlener zeigt und sich nicht nur Ratlosigkeit offenbart, wie ihm zu begegnen ist, ist die Beschäftigung damit, wie Heuss mit dieser Epoche umging und welche Forderungen er dazu hatte, ein Lehrstück. Was immer Kuschel hierzu an Originalzitaten einbrachte, klang so, als seien sie gerade auch auf das Heute gemünzte Erkenntnisse und Forderungen.

Schwerpunkte, von Heuss – als Bundespräsident wie als Autor – waren dabei Wiedergutmachung, Aussöhnung mit Israel und, statt von Kollektivschuld zu reden, Kollektivscham zu empfinden. Kuschel erinnerte aber auch an die so oft dabei unterschlagene Rolle von Heuss’ Frau, Elly Heuss-Knapp.

Nahezu zwei Stunden konnte man Kuschel gespannt zuhören, wie er dieses Thema in freier Rede, gar nicht "akademisch", sondern für jeden verständlich darlegte. Dass dem eher populären Grundsatz deutscher Politik "Nie wieder Krieg" genauso notwendig der von "Nie wieder Rassismus und Antisemitismus" gerade jetzt wieder in der öffentlichen Wahrnehmung gleichgestellt werden muss, diese Erkenntnis kann auch ein Literaturhaus vermitteln.

