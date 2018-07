Die Stromleitung von der Nordsee in den Raum Heilbronn wird von den Beteiligten als "Hauptschlagader der Energiewende" beworben. Mit der 702 Kilometer langen Gleichstromverbindung zwischen den Netzverknüpfungspunkten Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach soll ein Ausgleich von Überschüssen und Engpässen erreicht werden. Dank Windkraftwerken an Land und auf See gibt

Die Stromleitung von der Nordsee in den Raum Heilbronn wird von den Beteiligten als "Hauptschlagader der Energiewende" beworben. Mit der 702 Kilometer langen Gleichstromverbindung zwischen den Netzverknüpfungspunkten Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach soll ein Ausgleich von Überschüssen und Engpässen erreicht werden. Dank Windkraftwerken an Land und auf See gibt es im Norden reichlich Energie, im Süden wird es nach dem Abschalten der Atomkraftwerke jedoch daran mangeln. Weil der letzte Reaktor spätestens am 31. Dezember 2022 vom Netz geht, muss bis zur Fertigstellung von Suedlink 2025 eine Zwischenlösung gefunden sein. (hgf)

