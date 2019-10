Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Mächtige Traktoren rollten am Dienstag hupend durch 17 deutsche Städte und blockierten teilweise den Verkehr. Tausende Bauern hatten sich zusammengeschlossen, um gegen die Landwirtschaftspolitik zu demonstrieren. Die größte Demo fand mit 6000 Teilnehmern in Bonn statt. In Stuttgart fuhren laut Organisatoren 1000 Traktoren durch die Stadt. Die Polizei sprach von mehreren Hundert Traktoren und von starken Verkehrsbehinderungen. Durch Freiburg rollten laut Polizei 85 Traktoren.

Wer steht hinter dem Protest? Organisiert werden die Demos von der Gruppe "Land schafft Verbindung". Sie kommuniziert über WhatsApp und Facebook, wo sie innerhalb von drei Wochen rund 17.000 Mitglieder erhielt. Es ist unklar, wer dahinter steht. Der Deutsche Bauernverband sagte auf Anfrage, es sei eine Aktion von Bauern, die man nicht kritisiere.

Warum gehen die Landwirte auf die Straße? In erster Linie geht es gegen das "Agrarpaket" der Bundesregierung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatten es vor einigen Wochen vorgestellt. Seitdem hagelt es von Seiten der Bauern Kritik. Das Paket sieht unter anderem vor, dass weniger des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verwendet wird. Auch soll es mehr Geld für den Umweltschutz geben und der Insektenschutz gefördert werden. Zudem können die Landwirte ihr Fleisch im Supermarkt freiwillig mit einem staatlichen Tierwohllabel versehen lassen, wenn sie bestimmte Kriterien der Tierhaltung erfüllen. Die Landwirte halten aber dagegen: Das Agrarpaket gefährde Familienbetriebe. Gerade das Programm für Insektenschutz würde sie erheblich einschränken. Laut Bauernverband schließen in Deutschland jährlich 5000 Höfe, was aber zum Teil auch durch veränderte Lebensentwürfe bedingt sei und einem natürlichen Strukturwandel folge.

Was kritisieren die Landwirte außerdem? Auch gegen eine Verschärfung der Düngeverordnung aus diesem Jahr richtet sich der Protest. Sie zielt darauf ab, dass weniger Nitrat ins Grundwasser gelangt. Die Bauern halten aber dagegen, so käme es mitunter zu "Unterdüngung". Auch das Freihandelsabkommen Mercosur mit südamerikanischen Staaten kritisieren sie. Sie fürchten günstige Importware. Der Bauernverband teilte gestern mit, die Vielzahl an Verordnungen, Auflagen und Abkommen wären in letzter Zeit "zu viel" gewesen.

Die Landwirte gehen aber nicht nur gegen die Politik vor. Sie fühlen sich als "Buhmann" und sprechen von "Bauernbashing", dem Gefühl, dass mit öffentlicher Kritik auf sie eingeschlagen wird. In der Diskussion um mehr Umweltschutz würden sie ständig an den Pranger gestellt werden.

Wie reagiert die Politik? Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) sieht die Landwirte zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die Bauern würden derzeit für vieles verantwortlich gemacht, für das sie gar nichts könnten, kritisierte er. Hauk sprach auch auf der Kundgebung in Stuttgart. Zu viel Bürokratie, zu viele Vorgaben, zu viele Anweisungen drehten den Landwirten die Luft ab, beklagte er.

Auch Grünen-Politiker Anton Hofreiter zeigte sich solidarisch. "Viele Bäuerinnen und Bauern stehen schlicht mit dem Rücken zur Wand, weil sie nicht mehr von dem leben können, was sie produzieren." Er könne verstehen, dass sie massiv protestieren. "Was wir brauchen, ist eine Agrarpolitik, die dafür sorgt, dass die Bäuerinnen und Bauern leben können von ihren Produkten und die auf der anderen Seite Klima, Artenvielfalt, Grundwasser und Tiere nicht weiter massiv beschädigt oder unter Druck setzt."

Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte, sie könne nachempfinden, wie es den Bauern gehe, und es sei gut, wenn sie von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machten. Es gebe in der Gesellschaft zu wenig Wissen darüber, wie Lebensmittel produziert werden.