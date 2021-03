Von Falk-Stéphane Dezort

Südwest. Landesweit steigen die Corona-Fallzahlen seit einigen Tagen wieder deutlich an. So auch im Landkreis Heilbronn. Waren am 10. März noch 248 Menschen infiziert, meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update am Donnerstag, 15.30 Uhr, 485 aktive Fälle. Der größte Teil davon ist laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Thomas Schell auf die britische Virus-Mutation zurückzuführen. Vor einer Woche lag die Quote dieser Corona-Variante bei rund 68 Prozent. Tendenz steigend: "Es wird mehr. Und irgendwann über 90 Prozent sein."

Mit Blick auf die aktuelle Situation bedauert Schell, dass man nur wenige Tage die Sieben-Tage-Inzidenz unter der 50er-Marke halten konnte. "Die Zahlen gehen auf die 100 zu. Es ist aktuell nur eine Frage von Tagen", schätzt er. Die Gründe für den raschen Anstieg seien vielfältig. Beispielsweise trügen Lockerungen mit Ladenöffnungen sowie die Rückkehr zum Präsenzunterricht in Schulen dazu dabei. Der Hauptpunkt sei aber das vermehrte Auftreten der Mutationen. "Es war zu erwarten. Eine Überraschung ist das nicht."

Zu beobachten sei auch, dass die Fallzahlen in den Altenheimen zurückgegangen sind. Dies führt Schell auf einen Erfolg bei den Impfungen, die für ihn "ein wertvoller Schritt" sind, zurück. Inzwischen sind landkreisweit nahezu alle Pflegeheime durchgeimpft worden. "Aber wir sehen im Moment viele Ausbrüche in Schulen und Kitas", sagt Schell. "Es sind mehr Jüngere betroffen." Zum einen liege das daran, dass mehr getestet wird und man so Fälle erkennt, die ansonsten unentdeckt blieben. Jedoch liege auch die Vermutung nahe, dass die Mutation die Kinder stärker betrifft. Laut Experten soll die Variante um 30 Prozent ansteckender sein als der sogenannte "Wild-Typ" des Virus. "Wir haben beim ,Wild-Typ‘ oft gesehen, dass nicht alle Familienmitglieder infiziert waren. Das haben wir bei der Variante jetzt nur sehr selten", erklärt der Gesundheitsamtsleiter.

Oft wird die Kritik laut, dass Einschränkungen und Lockerungen an der Sieben-Tage-Inzidenz festgemacht werden. Für Schell sei dies ein "wichtiger Maßstab". Dezernatsleiter Thomas Maier hingegen sagt, dass die Politik möglicherweise das Grundskelett der Corona-Verordnung überarbeiten müsse. Denn als dieses ausgearbeitet wurde, war man von einem Impfstoff weit entfernt. Und die Mutationen waren noch nicht entdeckt. "Wir sind an einem Wendepunkt", ist Maier überzeugt. "Es ist eine spannende Phase und die Zeit, gewisse Dinge zu überarbeiten." Man tue sich aber schwer damit, die Landes- und Bundespolitik zu kritisieren, sagen sie unisono.

Sobald die Inzidenz an drei Tagen über der 100er-Marke liegt, sieht die geltende Corona-Verordnung eine "Notbremse" vor. Dann sollen wieder die gleichen Beschränkungen gelten, wie noch vor dem 7. März. Das heißt: Viele Geschäfte und Museen müssten wieder schließen. "Wenn das nicht ausreicht, kommt die ,Notbremse Plus‘", sagt Maier. Das heißt, das Landratsamt könnte wieder eine Ausgangssperre verfügen.

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass zu Ostern wieder Fallzahlen auf einem ähnlichen Niveau wie an Weihnachten erreicht werden. Wenn nicht sogar darüber hinaus. Zur Erinnerung: Am 23. Dezember waren im Landkreis Heilbronn 1431 Menschen mit Corona infiziert, und die Inzidenz lag bei 244,4.

Die Nachverfolgung funktioniere im Heilbronner Gesundheitsamt derzeit noch gut. "Wir wappnen uns für einen weiteren Anstieg", betont Schell. Im Ernstfall könne man "kurzfristig die Ressourcen erhöhen". Momentan ist für den Landkreis ein Callcenter mit 20 Mitarbeitern für die Kontaktverfolgung zuständig. Zudem sind 20 von 30 verfügbaren Bundeswehrsoldaten aktuell als Unterstützung im Haus.

Sowohl Schell als auch Maier hoffen, dass zeitnah mehr Impfstoff in die Kreis- und Zentralen Impfzentren geliefert werden kann. "Die KIZ sind leistungsfähig", betont Maier. "Sie sind noch nicht bei Volllast." Im Landkreis-KIZ in Ilsfeld fahre man momentan nur sechs von 14 möglichen Schichten in der Woche. Zwar werfe die Debatte um das Astra-Zeneca-Vakzin die Impfungen zurück, doch Maier ist zuversichtlich, dass die Impf-Akzeptanz wieder steigen wird, sobald die ersten "wieder fröhlich pfeifend aus dem Impfzentrum" kommen. Er ist sich sicher, dass die Lage "in vier Wochen wieder anders aussieht".

Für Schell hingegen ist es momentan auch ein "Wettlauf mit der Zeit". Er hat die Befürchtung, wenn man zu viel Zeit benötige, könne eine neue Mutation für eine Rückschlag sorgen und wieder einen neuen Impfstoff notwendig machen.