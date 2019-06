Stuttgart. (dpa-lsw) Bei einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Betrüger hat die Bundespolizei drei Männer festgenommen. Die Männer in Alter von 26, 27 und 33 Jahren sollen mit illegal erlangten Kreditkartendaten regelmäßig Bahnfahrkarten im Internet gekauft und Waren in Onlineshops bestellt haben, wie eine Sprecherin am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der angerichtete Schaden liege bei über 500.000 Euro.

Bei der Aktion waren 130 Einsatzkräfte beteiligt, die sieben

Wohnungen in Fellbach, Göppingen, Burgstetten, Erbach, Altbach und zwei in Stuttgart durchsuchten. Die Bundespolizei habe über 5000 illegale Fahrkartenbuchungen und Online-Warenbestellungen ermittelt. Die Bahntickets seien im Anschluss weiterverkauft worden. Die bestellten Waren soll das Trio für sich verwendet oder ebenfalls weiterverkauft haben. Bei den Durchsuchungen wurden Mobiltelefone, Computer, Notebooks und bestellte Waren sichergestellt.

Die drei Männer sollten noch im Laufe des Tags dem Haftrichter vorgeführt werden.