Von Roland Muschel

Stuttgart. "Intransparent"; "nicht nachvollziehbar"; "rechtlich nicht abgedeckt": Im März hat das dreiköpfige Schiedsgericht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Baden-Württemberg das Verfahren, das 2017 zur Kündigung des langjährigen Landesgeschäftsführers Ralf Knospe geführt hat, massiv kritisiert. Die nun folgende Reaktion: Die engste GdP-Führung, der geschäftsführende Landesvorstand, hat die Suspendierung der drei ehrenamtlich fungierenden Schiedsrichter angeordnet - ein auf Gewerkschaftsebene beispielloser Vorgang.

Das Landesschiedsgericht ist in der Satzung der GdP verankert, es soll das letzte Wort haben, wenn Mitglieder um Satzungsfragen streiten. Seine ehrenamtlichen Mitglieder sind von den Delegierten des jüngsten Landestags gewählt worden. Als Ausweis ihrer Unabhängigkeit bekleiden sie in der GdP keine andere Funktion.

Die angestrebte Kaltstellung des Gremiums wird in der von GdP-Landesvize Harald Vogel unterzeichneten Anordnung mit harten Vorwürfen garniert: "Sie haben zielgerichtet und ungerechtfertigt Entscheidungen getroffen, die das Ansehen der Gewerkschaft der Polizei im Gesamten und die des Landesvorsitzenden in Persona in erheblicher Weise beeinträchtigen." Die Mitglieder des Landesschiedsgerichts seien "parteiisch" und unterstützten den Ex-Landesgeschäftsführer "ganz offensichtlich in seinem Vorgehen".

Parallel zu der Suspendierung stellte die GdP-Landesspitze beim Bundesschiedsgericht nun ihrerseits einen Antrag auf ein Ordnungsverfahren. Der Vorwurf: schweres gewerkschaftsschädigendes Verhalten. Das Landesschiedsgericht hätte das Verfahren gegen GdP-Landeschef Hans-Jürgen Kirstein gar nicht eröffnen dürfen. Die Aufhebung der Beschlüsse durch das Bundesschiedsgericht würden die Landesschiedsrichter nicht akzeptierten und sich damit "gegen die Vereinsstruktur" wenden. Denn die Satzung der GdP Baden-Württemberg sei der des GdP Bund untergeordnet.

Zwei anwaltliche Bewertungen kommen indes zum gegenteiligen Schluss. "Keine Regelung" in der Schiedsordnung des Bundes habe eine Bindung für die GdP Baden-Württemberg, heißt es in einem Gutachten. Und: Es stehe "außer Frage", dass die fünf Mitglieder um den Ex-Landesgeschäftsführer berechtigt seien, ein Verfahren zu beantragen. Zudem habe das Schiedsgericht Baden-Württemberg die originäre Aufgabe, dieses Ordnungsverfahren zu bearbeiten - und nicht der Bund.

In einer gemeinsamen Erklärung weisen die Landesschiedsrichter denn auch die Vorwürfe zurück. Gegen ihre Suspendierung haben sie Widerspruch eingelegt. Nun muss der Streit wohl vor einem ordentlichen Gericht geklärt werden. "Wir betrachten das Landesschiedsgericht Baden-Württemberg bis zu den gerichtlichen Entscheidungen nach wie vor als arbeitsfähig", heißt es in der Erklärung.

Die einstige Entlassung des langjährigen Landeschefs Knospe war einst mit "gewerkschaftsschädigenden Verhalten" begründet worden. Der geschasste Landesgeschäftsführer und vier Mitstreitern hatten das Ordnungsverfahren gegen GdP-Landeschef Kirstein und weitere GdP-Spitzenfunktionäre angestrengt. Dem Antragsteller, so der Schiedsspruch weiter, sollten die Kosten des Kündigungsverfahrens und Ausgleichskosten ersetzt respektive gewährt werden. Dass das Schiedsgericht einer Organisation dessen obersten Chef derart kritisierte, dürfte zumindest Seltenheitswert haben.