Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Nach dem Bekanntwerden, dass der Leiter eines Heilbronner Kindergartens, Kevin F., nicht nur kinderpornographisches Material besessen und weitergegeben, sondern auch in einem bisher bekannt gewordenen Fall auch selber produzierte, hat der Fall eine weitere Dimension bekommen, kam der Beschuldigte nun auch in U-Haft. Der erweiterte Tatvorwurf hat ja bewirkt, dass die für Freitag, 16. März, angesetzte Verhandlung vor dem Amtsgericht abgesagt wurde.

Das aus diesem Anlass zusammengestellte Krisenteam der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde hat sich nun am Wochenende nochmal öffentlich dazu geäußert, versucht, auf allen möglichen Ebenen Eltern und eventuell Betroffene zu erreichen, zu informieren und bietet Hilfe an. Dieses offensive Vorgehen und Zugehen auf die Eltern ist die Reaktion auch auf die teilweise geäußerten Vorhaltungen einer zu zögerlichen Information durch den inzwischen von den Aufgaben entbundenen Kirchenpfleger und der im ersten Schritt geäußerten Bitte um Vertrauen, dass alle Sachverhalte aufgeklärt werden sollen.

In der jüngsten Pressemitteilung von Kirchensprecher Matthias Treiber heißt es dazu, dass man "mit Erschrecken zur Kenntnis habe nehmen müssen, dass bei einer zweiten Hausdurchsuchung von Kevin F. kinderpornographisches Material entdeckt wurde, das offenbar von ihm selbst angefertigt wurde" und: "Wir sind alarmiert, weil wir befürchten, dass auch im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit (vor allem in der Heibronner Emmausgemeinde) sexuelle Übergriffe stattgefunden haben könnten." Man nehme jeden auch noch so kleinen Hinweis dazu sehr ernst. Den Eltern wird u.a. angeboten, sich bei "allen Fragen im Umgang mit verdächtigen Beobachtungen und Äußerungen von Kindern" an die Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt des Vereins "Pfiffigunde" (07131/ 166178) zu wenden und geraten, gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Beim letzten Elterngespräch mit den betroffenen Kindergarten-Eltern war auch die Frage einer gemeinsamen Rechtsberatung aufgekommen. Diese will das Krisenteam in den nächsten Tage organisieren und die Eltern dann informieren. Gesprächstermine bietet auch die Psychologische Beratungsstelle des Kreisdiakonieverbandes Heilbronn an, auch mit dem Ziel den Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind zu geben. Auf der Homepage von Kevin F., die inzwischen nicht mehr aufrufbar ist, waren auch zahlreiche Gruppenfotos von Kinder- und Jugendfreizeiten aus den vergangenen Jahren gepostet, die vor allem in der Region stattgefunden haben. Von Seiten der Kirche heißt es dazu, dass immer noch zahlreiche Teilnehmer unbekannt seien. Auch dazu bittet sie um Kontaktaufnahme (Pfarramt.Heilbronn.EmmausWest@elkw.de).