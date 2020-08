Eine Erzieherin kümmert sich in Baden-Württemberg rechnerisch um 6,9 Kinder – der bundesweit beste Wert. Foto: Ulrich Perrey

Von Martin Oversohl

Stuttgart/Gütersloh. Kinder in Krippen und Kindergärten im Südwesten erhalten laut einer Studie zwar die bundesweit intensivste Betreuung in einem Flächenland. Allerdings besucht jedes zweite von ihnen eine Einrichtung mit zu wenig Personal, wie aus einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. "Obwohl Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich gut dasteht, sollte noch mehr für die frühkindliche Bildung gemacht werden", kritisierte Kathrin Bock-Famulla, die Bildungsexpertin der Stiftung, am Dienstag in Gütersloh. Gruppengrößen und Personalausstattung seien nicht überall kindgerecht, die Fachkräfte nicht ausreichend qualifiziert.

Personalschlüssel hat sich gebessert: Laut Studie kamen Stand März 2019 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft im Kindergarten rein rechnerisch 6,9 Drei- bis Sechsjährige. Damit hat sich die Betreuungsrelation deutlich verbessert. 2012 lag die Relation noch bei 1 zu 8,6 Kindern, 2016 waren es 7,2 Kinder. Auch der Personalschlüssel bei den Krippenkindern ist laut Studie im Bundesvergleich bei Flächenländern spitze: Eine Fachkraft kümmert sich rechnerisch um 3,1 Kinder – 2012 waren es noch 3,5 Kinder. Hier liegt Bremen (3,0) vor dem Südwesten. Zum Vergleich der Bundesschnitt: Rein rechnerisch kamen 4,2 Krippenkinder auf eine Erzieherin. Im Kindergarten waren es 8,8 Kinder pro Fachkraft. Die Experten empfehlen maximal 3 Krippenkinder beziehungsweise 7,5 Kindergartenkinder pro Erzieherin.

Fachpersonal fehlt weiterhin: Zwar räumt die Bertelsmann-Stiftung ein, dass der Personalschlüssel in Baden-Württemberg gemeinsam mit Bremen seit Jahren der günstigste sei. Allerdings würden rund 138.500 Kita-Kinder nicht kindgerecht betreut. "Für 50 Prozent der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen stand nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung", heißt es kritisch in der Studie. "Ein Teil der baden-württembergischen Kitas kann seinen Bildungsauftrag aufgrund unzureichender Rahmenbedingungen nicht oder nur eingeschränkt umsetzen."

Deutliche regionale Unterschiede: Laut Studie hängen die Bildungschancen nach wie vor vom Wohnort ab. In Mannheim ist eine Fachkraft rein rechnerisch für 8,4 Kindergartenkinder verantwortlich und somit für 2,3 mehr als in den kreisfreien Städten Karlsruhe sowie Freiburg (1 zu 6,1). Bei den Krippen betreut eine Fachkraft im Landkreis Heidenheim im Durchschnitt 2,7 Krippenkinder, in Mannheim dagegen 4,0. Seit 2016 haben sich die regionalen Unterschiede kaum verändert.

Hintergrund Kitas in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg gibt es laut Ländermonitoring der Bertelsmann-Stiftung 9117 Kindertageseinrichtungen, darunter 405 Horte. Betreut wird fast jedes dritte Kind im Alter unter drei Jahren (29,5 Prozent, 96.465 Kinder). Im Alter von drei bis sechs Jahren beträgt die Betreuungsquote fast 95,7 Prozent. Insgesamt sind 336.711 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn in den Einrichtungen.

Gruppen oft zu groß: Für faire Bildungschancen muss nach Ansicht der Bertelsmann Stiftung auch die Gruppengröße stimmen. "Nach wissenschaftlichen Empfehlungen sollten Gruppen für jüngere Kinder nicht mehr als 12 Kinder umfassen, für die Älteren nicht mehr als 18", heißt es in der Studie. Ist die Gruppe zu groß, werden Kinder und Fachpersonal gestresst. Für Baden-Württemberg bedeutet das laut Studie, dass von allen amtlich erfassten Kita-Gruppen 43 Prozent zu groß sind (bundesweit: 54 Prozent). Allerdings gibt es auch hier einen deutlichen Unterschied: Drei von vier Kita-Gruppen (73 Prozent) sind zu groß, bei den Krippen entspricht nur ein Prozent nicht den Empfehlungen.

Ein Drittel des Personals ohne Qualifikation als Erzieherin: Die meisten der rund 92.300 Erzieherinnen und Erzieher (68,2 Prozent) können auf eine Fach-Ausbildung vertrauen. Unterstützt werden sie beispielsweise durch Kinderpflegerinnen oder Sozialassistentinnen (9,1 Prozent). Das entspricht in etwa dem westdeutschen Durchschnitt (66 Prozent), liegt aber deutlich unter dem der ostdeutschen Bundesländer (81,5 Prozent). Nach Einschätzung von Bildungsexpertin Bock-Famulla sollten keine Ausbildungsgänge unterhalb des Erzieherinnenniveaus angestrebt werden. "Eine Absenkung des Qualifikationsniveaus verschlechtert die Bildungsqualität", sagte sie. Insbesondere bei einem Personalmangel steige das Risiko, dass die Qualität der Bildung nicht kindgerecht ist, heißt es seitens der Bertelsmann-Stiftung.

Kultusministerin zufrieden: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wertet die Studie als "gutes Zeugnis" für die Landespolitik. "Wir sehen uns durch die Studie einmal mehr in der Schwerpunktsetzung auf Qualität in der frühkindlichen Bildung und Betreuung bestätigt", sagte Eisenmann. Doch auch wenn Baden-Württemberg im Bundesvergleich gut dastehe, sei das "kein Grund uns auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen". Ganz bewusst investierte man derzeit in eine "Fachkräfteoffensive" – beispielsweise mit der Zahlung einer Ausbildungspauschale als Anreiz für Kita-Träger. Auch habe man die Leitungen gestärkt.

Die Kritik: Die Erziehungsgewerkschaft GEW und die SPD stimmen nicht in das (Selbst-)Lob der Ministerin ein. "Die relativ positiven Werte spiegeln nicht die Alltagssituation wider", sagt die Landesvorsitzende Doro Moritz. Die Berechnungen gingen davon aus, dass alle Stellen besetzt seien. Das sei wegen des Fachkräftemangels allerdings meist nicht der Fall. Sie spricht außerdem von einer alarmierenden Perspektive: Bis 2025 gehe jede vierte Erzieherin in Rente.

SPD-Politiker Daniel Born kritisiert das Direkteinsteigerprogramm für Kitas. Es ziele auf Personal ohne Expertise, das weder Ausbildung noch Umschulung zur Erzieherin oder zum Erzieher anstrebe. Das widerspreche den Qualifikations-Empfehlungen der Studie, so Born. "Frau Eisenmann handelt also nicht nur kurzsichtig, sondern schon völlig blind." Zudem stehe dieses gering qualifizierte Personal auch erst in ein oder zwei Jahre zur Verfügung.

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Timm Kern, kritisierte, dass zahlreiche Förderprogramme nur begrenzt aufgelegt seien.