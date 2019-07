Karlsruhe. (pol/dore) Für gewöhnlich ist die Polizei ja mit allerlei Delikten, Unfällen oder Straftaten beschäftigt, doch dieses Mal erlebten Beamten der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof eine ganz andere Geschichte. So am Montagmorgen, als die Beamten einen Hinweis von der Deutsche Bahn bekamen, wie es in dem Polizeibericht heißt.

Demnach haben Bahn-Mitarbeiter bereits am Vortag einen älteren Herrn beobachtet, der sich am Bahnsteig des Karlsruher Hauptbahnhofs aufhielt. Dem Mann schien es gutzugehen, weshalb die Situation vorerst nicht ungewöhnlich erschien. Als er am nächsten Tag jedoch immer noch am selben Ort war, informierten die Mitarbeiter der Bahn die Bundespolizei.

Die Beamten trafen den 82-jährigen Kosovaren am selben Ort an. Bis auf eine leichte Orientierungslosigkeit ging es dem Mann laut Polizei gut. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo er etwas zu trinken bekam und sein Sohn angerufen wurde. Der Sohn sagte, dass der 82-Jährige eigentlich bereits am Vortag mit dem Bus zurück nach Wiesbaden fahren sollte. Da er sich jedoch schwach fühlte, kam er kurzfristig in ein Stuttgarter Krankenhaus. Als es dem Mann wieder besser ging, konnte er das Krankenhaus verlassen und strandete in Karlsruhe.

Laut dem Sohn des Mannes hätte der 82-Jährige mit dem nächsten Zug Richtung Wiesbaden fahren sollen, so die Polizei. Die Beamten kontaktierten daraufhin die örtliche Bahnhofsmission. Bis zur Abfahrt um 10.08 Uhr konnte der 82-Jährige in den Räumen der Bahnhofsmission bleiben. Ein Mitarbeiter begleitete den Mann schließlich pünktlich zum Zug, sodass er seine Heimreise endgültig antreten konnte.