Der Kirchardter Koch Marcel Stein verteilt heute auf dem Heilbronner Wochenmarkt kostenlos Gerichte an Bedürftige. Auch weitere Gastronomen aus Bad Rappenau und Sinsheim haben sich in die Aktion eingeklinkt. Foto: privat

Heilbronn/Kirchardt. (rnz) Am heutigen Donnerstag startet auf dem Heilbronner Wochenmarkt eine ganz besondere Aktion: Der Koch Marcel Stein verteilt von 10 bis 13 Uhr kostenlose Schöpfgerichte an Bedürftige. Auch weitere Beschicker wollen im April das Angebot auf dem Marktplatz mit eigenen Beiträgen bereichern und ein Zeichen der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten setzen.

Der Kirchardter Koch und Küchenmeister Marcel Stein verteilt ab heute 9. April auf dem Heilbronner Wochenmarkt kostenlos Schöpfgerichte an Bedürftige. Von 10 bis 13 Uhr wird er mit seinem Anhänger vor der Rathaustreppe zu finden sein, die Ausgabe der Gerichte erfolgt auf Vertrauensbasis.

Entstanden ist die Idee aufgrund des Stillstands in der Gastronomie durch die Corona-Krise. "Ich habe deshalb plötzlich viel Zeit und möchte sie nutzen, um mich wohltätig zu engagieren", erklärt Stein. Da lag es für den Koch nahe, Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen: "Durch Kontakte zu den Tafeln weiß ich, dass die fehlenden Lebensmittelspenden zu großen Problemen führen."

So hat der ehemalige Küchenchef der Heilbronner "Wein Villa" seine Kontakte spielen lassen, Spenden gesammelt und Mitstreiter gefunden, die ihm Lebensmittel kostenlos zur Verfügung stellen. Der Anhänger stammt von der Bad Rappenauer Metzgerei Gollerthan, und mehrere Köche steuern Gerichte bei. "Der Zuspruch war gleich da", sagt Stein. Drei Mal pro Woche, am Dienstag, Donnerstag und Samstag möchte er jeweils etwa 30 Mahlzeiten ausgeben.

Los geht es heute mit Maultaschen, zubereitet von Thorsten Huhn vom Restaurant "Burg Steinsberg" in Sinsheim. Das Fleisch spendet die Sinsheimer Metzgerei Volz. Dazu serviert Stein Spargelragout, gespendet vom Spargelhof Schechter in Kirchardt.

Neben den kostenlosen Schöpfgerichten bietet der Heilbronner Wochenmarkt im April auch einige weitere Neuerungen: Seit dem 4. April gibt es am Käsestand "Maison Gourmet" immer samstags Minigouda-Laible und Rohmilchkäse vom Bauernhof. Ab dem 16. April bietet Metzgermeister Otto Gollerthan donnerstags und samstags eingeschweißte Maultaschen in vier Variationen sowie Ochsenbäckchen, Kutteln und Saure Nierle aus der Dose, alles aus eigener Produktion. Der Dampfnudelbäcker Thorsten Wensauer aus Harthausen wird dafür künftig erst mal nicht mehr vor Ort sein.

Info: Der Heilbronner Wochenmarkt ist das ganze Jahr über dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.heilbronner-wochenmarkt.de