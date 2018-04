Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Dass ein Anwalt - und nicht etwa die Staatsanwaltschaft per Anklageschrift - die Taten (s)eines Mandanten über das bisher bekannte und zum Teil schon klagemäßig erfasste Ausmaß hinaus breit publizieren lässt, ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. So geschehen im Fall vom Kevin F., dem Leiter eines Heilbronner Kindergartens, dem nun, nach dem Besitz von tausendfachen kinderpornographischen Bildern auch der jahrelange Missbrauch eines Jungen anzulasten ist.

Die Angaben des Anwalts deckten sich mit dem Sachverhalt, der auch der Staatsanwaltschaft bekannt sei, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Bettina Joerg, die sich im übrigen auch über die Auskunftsfreudigkeit des Anwalts verwundert zeigt. Der Missbrauch des damals sechsjährigen betroffenen Jungen soll schon 2012 begonnen haben und vor allem bis Ende Januar diesen Jahres stattgefunden haben, als schon die Anklageschrift vorlag. Diese bezog sich allerdings nur auf den Besitz des kinderpornographischen Materials.

Weil der offenbar geständige Täter, das Opfer und seine nächsten Verwandten in der gleichen Heilbronner Straße wohnen, hat sich eine brisante Konstellation ergeben: "Mit Erschrecken haben wir von Drohungen gegen die Familie des Erziehers gehört. Wir verurteilen jede Form von Sippenhaftung", äußert sich der zum kirchlichen Krisenteam gehörende Pressepfarrer Matthias Treiber in einer Stellungnahme: Vor allem im Internet soll es Drohungen auch gegenüber der Familie des Beschuldigten gegeben haben, so berichtet er.

Die kirchliche Reaktion auf das anwaltlichen Vorgehen bzw. die Erkenntnisse daraus, fällt deutlich aus. So stellt Treiber fest: "Wir können uns auf die vom Anwalt des beschuldigten Erziehers gemachten Aussagen, dass es keine Vorfälle in unseren Kindertageseinrichtungen und während des ehrenamtlichen Engagements in unserer kirchlichen Jugendarbeit gegeben habe, nicht verlassen. Deshalb werden wir weiterhin ein offenes Ohr für alle verdächtigen Beobachtungen haben, mit denen Eltern an uns herantreten, und den besorgten Eltern zur Seite stehen." Inzwischen hat es solche weitere Treffen zur Aufarbeitung des Falles mit den Eltern gegeben.

Laut Treiber ist es nicht "unsere Aufgabe als kirchliches Krisenteam, die Verfehlungen des beschuldigten Erziehers aufzuklären. Das ist Sache der staatlichen Ermittlungsbehörden." Die Aufgabe des Krisenteams "war und ist es, darzustellen, wo und warum das kirchliche Schutzkonzept nicht gegriffen hat. Diese Vorarbeiten haben zu einem kirchlichen Disziplinarverfahren gegen den Leiter der kirchlichen Verwaltung geführt, das klären soll, warum die Informationspflicht missachtet und der Beschuldigte weiterhin im Kindergarten beschäftigt wurde."

Wie schon angekündigt, streben die kirchlichen Gremien eine Neustrukturierung an, um solche Fehler künftig zu verhindern. Die vorhandenen Handlungsanweisungen für solche Fälle hatten vorgesehen, dem Kindeswohl gegenüber der "Unschuldsvermutung" Vorrang zu geben - sie war aber nicht befolgt worden. Der von der Landeskirche zur Aufklärung der innerkirchlichen Vorgänge beauftragte Bundesrichter a.D. Ulrich Hebenstreit hat seine Arbeit aufgenommen, ist aber in Heilbronn laut Treiber noch nicht tätig geworden.

Die Pressestaatsanwältin bestätigte den Auftrag für ein psychiatrisches Gutachten, mit dem das Klinikum am Weissenhof, Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg, beauftragt wurde und dem sich der Beklagte stellen wird.