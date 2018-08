Heilbronn. (pol/van) Zahlreiche Drogendealer sind der Polizei innerhalb kürzester Zeit ins Netz gegangen, das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn am heutigen Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie die Beamten berichten, ermittelte die Ermittlungsgruppe "Pokerface" der Kriminalpolizei bereits seit September vergangenen Jahres gegen eine vierköpfige Gruppe, die Marihuana im zweistelligen Kilobereich im Raum Heilbronn verkauft hatte. Die Hauptzielpersonen, es handelt sich hierbei um einen Deutsch-Libanesen und drei Italiener, wurden Mitte Dezember 2017 festgenommen. Sie hielten sich nach Angaben der Polizei zuvor täglich im Bereich der Heilbronner Innenstadt auf.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde die Polizei auf eine Kontaktszene im Bereich des Marktplatzes aufmerksam. Unter den Abnehmern war unter anderem eine Gruppierung, bestehend aus vier syrischen Staatsangehörigen, welche die Betäubungsmittel an einen eigenen Kundenstamm in der Heilbronner Innenstadt abgegeben hat. Sie wurden Anfang März in diesem Jahr festgenommen.

Mit dem Ziel die Kontaktszene zu zerschlagen, wurde im April die Ermittlungsgruppe "Käthchen" eingerichtet. Diese gelangte an Informationen zu beteiligten Personen, vorhandenen Strukturen sowie der Verteilung und der Herkunft der Betäubungsmittel.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei zwei Gruppierungen, die zu dieser Zeit in der Heilbronnern Innenstadt aktiv gewesen waren, identifizieren.

Eine afghanische Gruppe dominierte das Umfeld der Kilianskirche und verkaufte offenbar Marihuana, Ecstasy-Tabletten und Kokaingemisch. Eine Gruppe syrischer Staatsangehöriger soll ausschließlich Ecstasy-Tabletten und Kokaingemisch in der Fußgängerzone vertickt haben. Weiterhin gelang es einen einzelnen syrischen Staatsangehörigen als den Lieferanten der Ecstasy-Tabletten zu ermitteln, mit denen die zuvor genannten Gruppen gehandelt haben sollen.

Auch weitere Einzeltäter wurden im Rahmen der Ermittlungen überführt. Hierbei handelt es sich um einen deutschen und einen türkischen Staatsangehörigen. Nachdem sie die Drogen im Bereich des Kilians-/Marktplatzes bekommen hatten, erfolgte die eigentliche Übergabe in der Heilbronner Innenstadt.

Daraufhin erließ das Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen insgesamt 21 Personen, von denen 20 inzwischen vollstreckt wurden. Nach dem letzten Täter wird aktuell noch gefahndet.

In der Zwischenzeit wurden mehr als 60 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurden etwa 2,2 Kilogramm Marihuana, mehr als 2200 Ecstasy-Tabletten, etwa 70 Gramm Kokaingemisch sowie diverse Waffen sichergestellt, die teilweise bei den Drogen-Geschäften mitgeführt oder in den Wohnungen gelagert wurden. Es handelte sich um Reizstoffsprühgeräte, Stichwaffen und Schreckschusswaffen, so Polizei und Staatsanwaltschaft.