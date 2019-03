Von Armin Guzy

Heilbronn. Die Metallscheibe saust zwischen den Führungsschienen hinab und stoppt dann sanft, als wäre sie in Zuckerwatte gefallen. "Die Wirbelstrombremse ist Hardcore-Physik. Ich glaube nicht, dass das jemand auf Anhieb erklären kann", sagt Projektingenieurin Christina Claßen vom Ausstellungs-Team. Aber es geht ja hier auch ums Erleben, ums tatsächliche Begreifen, um neue Eindrücke für die Sinne.

Niemand, der die neue Experimenta in Heilbronn betritt, soll sie ohne neue Erkenntnisse wieder verlassen. Und im besten Fall hat er noch etwas über sich selbst gelernt. "Das hier soll auch ein Ort der Selbstreflexion sein", umreißt Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch den Anspruch des Wissenschafts-Centers. "Jeder soll hier etwas über seine Fähigkeiten lernen."

Dazu stehen ab Sonntag 275 Mitmachstationen in drei Themenwelten auf 25.000 Quadratmeter Fläche und vier Ebenen bereit, außerdem ein innen um 180 Grad drehbarer Kuppelbau, der Science-Dome, auf dessen Innenwand Laser- und Experimental-Shows projiziert werden. Ein dreidimensionales Erlebnis in einer Konstellation, die man laut Hansch "in dieser Form weltweit noch nicht findet".

Mit Superlativen hält man sich hier nicht zurück, aber die Vorabdemonstration am Dienstag für die Presse war durchaus eindrucksvoll. Vom Salzabbau unter Tage ging’s virtuell über markante Heilbronner Orte im 360-Grad-Blick zu futuristisch-bunten Landschaften. Eigenproduktionen "Made in Heilbronn", erzeugt am Computer und mit ausgefeilter Laser-Technologie in die Kuppel gebracht, eröffnen Bekanntes in neuer Perspektive, aber auch völlig neue Welten.

Im "Forscherland" dreht sich vieles ums Thema Wasser. Foto: Armin Guzy

Doch so modern und digital ausgerichtet viele Exponate und Vorführungen auch sind, inklusive der Armbänder, mit denen sich eigene Themen-Touren zusammenstellen und Ergebnisse von Experimenten speichern lassen - im Mittelpunkt steht noch immer das eigene, meist spielerische Begreifen.

Und vieles davon geht auch heutzutage am besten analog. Etwa im Forscherland, dessen Angebot sich an die jüngsten Besucher richtet. Kinder können hier ihre Hände gebrauchen, sehend und hörend Neues entdecken und selbst gestalten - ein Abenteuerspielplatz ganz ohne Tablet.

Außerdem laden vier gläserne Kreativstudios unter anderem dazu ein, selbst einen Trickfilm zu produzieren, ein Musikstück zu komponieren oder ein eigenes Fahrzeug zu konstruieren. Zeitlupenversuche, Mikroskope, ein Planetarium und eine integrierte, wie alles im Haus barrierefrei zu erreichende, allerdings noch nicht ganz fertiggestellte Sternwarte auf dem Dach sind weitere Glanzlichter, die 250.000 Besucher jährlich anlocken sollen.

Alt und Neu auf der innenstadtnahen Neckarinsel vereint: Im Altbau der Experimenta wurden acht Labore untergebracht, der Neubau beherbergt Themenwelten und Science-Dome und bietet einen Rundumblick auf Heilbronn. Foto: Armin Guzy

Im Themenbaustein "Kopfsachen" - es gibt außerdem noch "Stoffwechsel" und "Weltblick" - versuchen sich die Besucher hingegen an einem Hindernisparcours, können einen Rausch simulieren, fliegen mit dem virtuellen Gleitschirm über Berge und Inseln und können mit ihren Gehirnströmen einen Licht-Baum zum Leuchten bringen.

Die "alte", 2009 eingeweihte Experimenta ist mit der neuen durch einen unterirdischen Gang verbunden und beherbergt künftig die "Forscherwelten": acht Labore, eine Experimentierküche und das Schülerforschungszentrum Nord-Württemberg.

Ein Jahr Planung und drei Jahre Bauzeit waren dazu nötig. Außerdem die Berliner Stararchitekten von "Sauerbruch Hutton", denen hier auf einer Neckarinsel in Steinwurfweite zur Innenstadt ein nachhaltig gebauter, futuristisch anmutender Blickfang aus Glas und Stahl gelungen ist, - und viel Geld, über das man nach wie vor nicht spricht.

Lediglich "wir sind weder die Elbphilharmonie noch der Berliner Flughafen", merkt Hansch dazu an. Die Experimenta ist bekanntlich eine Herzensangelegenheit des Heilbronner Milliardärs Dieter Schwarz (Lidl), der über seine Stiftung auch dafür sorgt, dass die Eintrittspreise trotz der Investitionen in allerlei Hightech in einem sehr moderaten Rahmen bleiben. Und dass die Besucher beim Entdecken von rund 300 qualifizierten Helfern betreut werden.

Noch wird überall gearbeitet: Ein Reinigungstrupp seilt sich über mehrere Ebenen ab, um die Scheiben zu putzen. Foto: Armin Guzy

Jetzt also Endspurt, fünf Tage noch, und die werden offenkundig sportlich. Auf allen Etagen sind noch Handwerker zugange, ein Reinigungstrupp seilt sich über mehrere Ebenen ab, um die Scheiben zu putzen, eines der großen Panoramafenster am Eingang ist gesprungen und draußen werden noch Fliesen verfugt.

Doch geht es nach Architekt Matthias Sauerbruch, sollten auch die Restarbeiten in einer letzten großen Gemeinschaftsleistung gelingen. Er habe in Heilbronn einen "Tüftlermentalität" entdeckt, sagt er, und sei beeindruckt, mit welchem Mut und mit welcher Zuversicht sich die Stadt trotz der dunklen Wolke über der Autoindustrie neu zu erfinden versuche. Zu dieser Neuerfindung hat er einen markanten Teil beigetragen. Ab Sonntag, 11 Uhr, zu erleben.

Info: www.experimenta.science