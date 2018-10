Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das begeisterte Echo auf Case Scagliones ersten Auftritt als Chefdirigent des Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (WKO) ist noch nicht verklungen, da trifft Heilbronn eine Nachricht wie ein Paukenschlag, von der man nicht weiß, ob man sich darüber freuen oder in Befürchtungen ausbrechen soll: Case Scaglione ist zum Chefdirigent des Pariser Orchestre National d’Île de France gewählt worden und wird diesen Posten ab November 2019 innehaben.

Scaglione selbst postet zu seiner neuen Berufung: "Was für ein freudiger Tag. Ich bin so begeistert und geehrt, endlich verkünden zu können, dass ich ab September 2019 als nächster Chefdirigent des Orchestre Nationale d’Île de France gewählt wurde. Es war mein französisches Debüt und wir haben uns schnell verliebt. Es ist ein wunderbares Orchester von engagierten Künstlern und ich freue mich darauf, große Musik nach Paris und in jede Ecke von l’Île de France zu bringen."

Hintergrund Hintergrund zur Person Case Scaglione ist 36 Jahre alt und dirigierte bereits weltweit bedeutende Orchester. In seiner Heimat, den USA, war er zuletzt Associate Conductor der New Yorker Philharmoniker. Deren Chefdirigent Alan Gilbert bezeichnete ihn als einen der talentiertesten Dirigenten der jüngeren Generation. (bfk) Hintergrund zur Person Case Scaglione ist 36 Jahre alt und dirigierte bereits weltweit bedeutende Orchester. In seiner Heimat, den USA, war er zuletzt Associate Conductor der New Yorker Philharmoniker. Deren Chefdirigent Alan Gilbert bezeichnete ihn als einen der talentiertesten Dirigenten der jüngeren Generation. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Das 1974 gegründete und längst renommierte Sinfonieorchester hat etwa hundert feste Ensemblemitglieder, das Repertoire umfasst vier Musik-Jahrhunderte, ein besonderes Augenmerk liegt darauf, junges Publikum zu gewinnen.

Scaglione kommentiert sein neues Engagement so: "Es ist ein Traum, mit dem WKO zu arbeiten. In dieses Orchester und sein Repertoire habe ich mich von Anfang an verliebt. Die Arbeit mit dem Orchestre National d’Île de France wird meine Konzerttätigkeit mit dem WKO ergänzen." Und auf Facebook schreibt er zu seinem neuen Pariser Engagement: "Es ist selten und kostbar, bei einem Orchester dieser Stufe von den ersten Proben an ein Gefühl von Komplizenschaft, Vertrauen und Aufmerksamkeit zu verspüren. Ich fühle mich sehr geehrt, mit diesen großartigen und offenen Musikern zusammenarbeiten zu können. Es ist immens inspirierend, zur Entwicklung der einzigartigen, anspruchsvollen und großzügigen, edlen und selbstlosen Mission eines Orchesters beizutragen."

Ähnlich enthusiastisch geäußert hatte sich Scaglione auch über das WKO nach seiner Wahl zum Chef hier, die vor allem von den Orchestermitgliedern betrieben wurde; auch hier hatte die "Wellenlänge" von Anfang an gestimmt.

Scagliones Vertrag bindet ihn nur zur Hälfte an Heilbronn, es war zu erwarten, dass er die andere nicht nur als gefragter Gastdirigent bestreiten wird, sondern eine zweite Option offenhalten wollte. Er hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er nach Deutschland respektive Europa gekommen war, um in der hier herrschenden Tradition Musik und Karriere zu machen. Konstanze Felber-Faur, Vorsitzende des Orchestervorstandes - das Orchester war von der Bewerbung in Paris informiert - beglückwünschte Scaglione für die Musiker: "Das WKO ist stolz auf seinen international so gefragten Dirigenten: Wir gratulieren Case Scaglione zu diesem Erfolg und freuen uns umso mehr auf die weitere Arbeit mit ihm."

Auch OB Harry Mergel zeigte sich hoch erfreut: "Wir sind natürlich stolz, dass Paris und Heilbronn ab September 2019 etwas gemeinsam haben. Wir freuen uns sehr für Case. Sein Karriereschritt bestätigt unsere Wahl und spricht vor allem für das hohe Renommee, das unser WKO europaweit genießt."

Mit seinen künftig zwei Arbeitsbereichen kann Scaglione sowohl im kammermusikalischen wie auch im sinfonischen Repertoire sein Können beweisen. Die Frage aber ist: Wie lange wird ein so gefragter Dirigent Heilbronn erhalten bleiben?