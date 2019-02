Der Theresienturm erinnert an den Bombenangriff am 4. Dezember 1944. Foto: Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Hochbunker auf der Theresienwiese wird ab April seine neue Funktion erhalten, die unmittelbar an seine ursprüngliche erinnert: Einst Schutzraum für die Heilbronner vor Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg, soll er nun als ein Mahnmal gelebter Erinnerungskultur daran erinnern, wie man hier die Bombardierung und Zerstörung der Stadt am 4. Dezember 1944 erlebte - und auch, was Frieden bedeutet. Aufgrund einer Bürger- und Spendenaktion der Heilbronner Bürgerstiftung erhält das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wieder seine Bestimmung als Denk- und Mahnmal.

Hintergrund Der Theresienturm wurde als Hochbunker in einer seltenen Bauweise 1940 errichtet. Bis vor drei Jahren trug er noch den Namen des Nazi-Generals Karl Wever, erst 2016 wurde der Name geändert. In seinem Schutz überlebten hier vermutlich über 1000 Heilbronner - die Zahl liegt ein Vielfaches über der eigentlichen Aufnahmekapazität - den Luftangriff und die Zerstörung Heilbronns. [+] Lesen Sie mehr Der Theresienturm wurde als Hochbunker in einer seltenen Bauweise 1940 errichtet. Bis vor drei Jahren trug er noch den Namen des Nazi-Generals Karl Wever, erst 2016 wurde der Name geändert. In seinem Schutz überlebten hier vermutlich über 1000 Heilbronner - die Zahl liegt ein Vielfaches über der eigentlichen Aufnahmekapazität - den Luftangriff und die Zerstörung Heilbronns. Der Turm ist knapp 30 Meter hoch, verjüngt sich nach oben, die Mauern haben eine Stärke von 1,49 Meter. Im Innern sind sechs Geschosse (Raumhöhe zwei Meter) spiralförmig miteinander verbunden, unter anderen Waschanlagen und Toiletten, die sich noch im Originalzustand befinden. (bfk)

Wie viel den Heilbronnern dieser Turm bedeutet, zeigt sich schon darin, dass die dafür notwendigen 260.000 Euro ausschließlich als Spenden aus der Bürgerschaft kamen und der ursprünglich von der Bürgerstiftung eingestellte Eigenanteil nicht abgerufen werden musste.

Umfangreiche Arbeiten waren notwendig, um den Turm in den Zustand künftiger Begehbarkeit zu versetzen. Schon einige Jahre zuvor hatte die Stadt - ihr gehört der Turm - 100.000 Euro in notwendige Renovierungsarbeiten investiert. Diese wurden nun fortgeführt. Unter anderen wurde der Sockel frei- und trockengelegt, ehe im Dezember das Fundament für den Erschließungsbau fertiggestellt wurde.

Nun konnte mit den Metallbauarbeiten begonnen werden. Entworfen hat ihn das Architekturbüro Joos Keller aus Stuttgart, die Projektleitung liegt beim Hochbauamt der Stadt Heilbronn. Vom städtischen Grünflächenamt ausgeführt und finanziert wird auch das direkte Umfeld des Turms neu gestaltet.

Der Joos-Keller-Entwurf ist circa 16 Meter lang, zwei Meter breit und wird als Stahlkonstruktion erstellt, die im Gegensatz zur Wucht des Turmbauwerkes, schlank, geometrisch, fast schon filigran ist und dabei auch Abstand hält. So wird dem Turm nichts von seiner Wirkung genommen. Den Eingang im zweiten Stock erreicht man über eine Treppe.

Die robuste äußere Hülle des Erschließungsbaus bilden massive Bleche aus Cortenstahl, die im oberen Bereich gelocht und damit durchlässig sind. In direkter Nähe zum Turm werden Stelen aus Cortenstahl Informationstafeln tragen, die die Geschichte des Turms erläutern. Er wird - auch aus Brandschutzgründen - immer nur für kleine Besuchergruppen zugänglich sein.

Der Schutzraum in Innern ist noch fast vollständig im Original erhalten. Es macht den Anschein als würde vor der Tür noch der Zweite Weltkrieg wüten. Der bedrückenden Atmosphäre und der lehrreichen Wirkung kann man sich kaum entziehen. Deshalb sollen vor allem auch Schülergruppen als Besucher angesprochen werden. Aber angesichts des Datums werden auch die Heilbronner - wie bei früheren Gelegenheiten - in Massen kommen: Am kommenden 4. Dezember jährt sich der Tag der Zerstörung zum 75. Mal.