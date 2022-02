Heilbronn. (zy) Die Stadt Heilbronn will ihren kompletten Straßenraum digitalisieren und erhofft sich daraus eine Erleichterung der Arbeitsabläufe, vor allem im städtischen Bauamt. Dank des "digitalen Zwillings" der Stadt sollen die Mitarbeitenden der Verwaltung bald am Computer durch Heilbronn navigieren und Standorte inspizieren oder bewerten können, ohne den Ort real aufsuchen zu müssen. Zudem können sich nach der Digitalisierung der Aufnahmen wichtige Erkenntnisse über die Infrastruktur Heilbronns und über die Abläufe im öffentlichen Verkehr ergeben. Die mit den Aufnahmen beauftragte Firma Cyclomedia Deutschland GmbH hat dazu eine eigene, Cloud-basierte Software entwickelt, die Millionen hochwertiger Panoramabilder und Punktwolken automatisch verarbeitet.

Cyclomedia wird dafür ab kommenden Montag, 28. Februar, zunächst mehrere mit Kameras bestückte Fahrzeuge im Heilbronner Stadtgebiet einsetzen. Die Autos werden dabei laut der Firma keine Verkehrshindernisse sein, sondern sich mit normaler Geschwindigkeit im fließenden Verkehr bewegen. Die Befahrungen werden voraussichtlich bis zum 15. April abgeschlossen sein.

Die Fahrzeuge erfassen das gesamte, etwa 530 Kilometer umfassende Heilbronner Straßen- und Wegenetz mit einem speziellen, patentierten Kamerasystem und Laserscannern, die auf den Fahrzeugdächern montiert sind. Dank hochauflösender 360-Grad-Panoramaaufnahmen entstehen Bilder, die der Realität sehr nahe kommen und so dabei helfen sollen, den öffentlichen Raum effektiver und zeitsparender zu managen.

Durch die Möglichkeit zur Visualisierung, Messung und Planung in diesen Abbildungen, die der Realität sehr nahe kommen sollen, können Arbeitsprozesse zeitsparender und wirtschaftlicher erledigt werden, da in vielen Fällen Termine vor Ort entfallen können. So sei die breite Datenbasis innerhalb der Verwaltung in verschiedenen Fachbereichen einsetzbar, teilte die Stadtverwaltung mit, beispielsweise bei vielfältigen Fragen des Baurechts, der Überprüfung und Aktualisierung von Katasterdaten, der Kaufpreisermittlung für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte, der Einsatzplanung von Sicherheits- und Hilfskräften oder der Vorbereitung von Veranstaltungen. Zudem böte das gewonnene Bildmaterial eine Fülle von Informationen und helfe der Stadtverwaltung dabei, den Bürgerservice zu verbessern – etwa bei der Bearbeitung von Bürgeranfragen, bei der schnelleren Reaktion auf Bürgerbeschwerden, die dann online aus der Ferne betrachtet werden können, oder bei der Überprüfung der Sicherheit bei Schulwegen.

Cyclomedia unterliegt dem Datenschutzkodex für Geoinformationsdienste. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden daher Gesichter und Kfz-Kennzeichen unkenntlich gemacht, bevor die Firma die aufgenommenen Bilder der Stadt Heilbronn als Lizenznehmerin zur Verfügung stellt. Die Nutzung der Bilddaten dient ausschließlich verwaltungsinternen Zwecken. "Eine Veröffentlichung der Panoramadaten im Internet oder an anderer Stelle findet nicht statt", betont die Verwaltung.

Informationen zum Thema Datenschutz bei Geoinformationsdiensten und der geplanten Befahrung gibt es unter www.sriw.de und https://geodatenkodex.de/aktuelles

Info: Weitere Informationen, insbesondere zu den Rechten von Betroffenen in Bezug auf Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung, gibt es unter www.cyclomedia.com/de/privatsphaere. Fragen können zudem an Cyclomedia Deutschland GmbH, An der Kommandantur 3, 35578 Wetzlar oder per E-Mail an info-de@cyclomedia.com gerichtet werden.