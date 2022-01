In der Gunst der Fahrgäste weit vorne: Die S 42 fährt vom Heilbronner Bahnhofsvorplatz in westlicher Richtung über Bad Wimpfen und Bad Rappenau nach Sinsheim. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Heilbronn. In einem neuen Qualitätsranking haben Bahnfahrende in Baden-Württemberg online über Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit ihres Zugangebots abgestimmt. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat dabei mit der Stadtbahn Nord, die auf 60 Kilometern zwischen Heilbronn, Bad Friedrichshall, Mosbach und Sinsheim verkehrt, den 2. Platz unter insgesamt 29 Bahnen belegt. Besser bewertet wurde nur das mit 19 Kilometern relativ kleine "Klettgau–Netz", das zwischen Schaffhausen und Erzingen fährt und vom deutschen Ableger der Schweizerische Bundesbahnen AG betrieben wird. In puncto Sauberkeit werden die Stadtbahn-Nord-Züge von den Nutzern sogar besser bewertet, als die Kettgau-Züge. Dafür sind die SBB-Züge pünktlicher, was im Pendler-Alltag wohl die gewichtigere Rolle spielen dürfte.

Das Ranking wurde kürzlich vom baden-württembergischen Verkehrsministerium veröffentlicht. Minister Winfried Hermann sah darin zwar einen Beleg dafür, dass "die Qualität des Bahnverkehrs in weiten Teilen des Landes weiter gesteigert wurde", aber auch, "dass noch einiges zu tun ist".

Umso stolzer ist man bei der AVG über die guten Bewertungen des Stadtbahnnetzes Nord und den Beinahe-Sieg. "Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gelungen ist, auf diesem Streckenabschnitt mit einem qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Betriebsangebot für unsere Fahrgäste zu punkten", hob Christian Höglmeier hervor. Er ist seit November des vergangenen Jahres neuer technischer Geschäftsführer der AVG und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und ist mit dem Abschneiden der AVG insgesamt noch nicht zufrieden, denn die Stadtbahn Karlsruhe, die ein Streckennetz von rund 310 Kilometern bedient, rangiert mit dem 14. Platz nur im Mittelfeld. Das sehr gute Abschneiden der Stadtbahn Nord sei für die AVG daher "ein großer Ansporn, auch mit Blick auf das Gesamtnetz der AVG, in Zukunft im Ranking weiter zu klettern".

Dass es in den Waggons der Stadtbahn Nord keine Steckdosen gibt, um beispielsweise ein Smartphone oder einen Laptop zu laden, stört offenbar nur wenige. Bei der Zugkapazität (99,8) und der Zuverlässigkeit (99,7) kratzt die Stadtbahn Nord immerhin sehr deutlich an den maximal möglichen 100 Punkten, hinsichtlich Sauberkeit (95) und Pünktlichkeit (95,1) ist allerdings noch etwas Luft nach oben, wobei gerade das mit 60 Kilometern vergleichsweise kurze Streckennetz eigentlich weniger Verspätungen erwarten lässt, denn je länger ein Schienennetz ist, desto stärker wirkt sich eine Verspätung auf das Gesamtsystem aus. Die AVG hat die Strecke bis Ende 2029 gepachtet; die Züge der S41 (Heilbronn-Mosbach) und S42 (Heilbronn-Sinsheim) legen jährlich mehr als eine Million Kilometer zurück. Die Stadtbahnlinien wurden im Jahr 2014 in Betrieb genommen. Endgültig abgerechnet ist der Ausbau allerdings noch immer nicht – sehr zum Leidwesen der Anrainerkommunen, die in jedem Haushaltsjahr erneut Geld dafür bereitstellen, das bislang aber nie abgerufen wurden.

Überraschend gut behauptet sich auch ein weiterer Streckenbetreiber, dessen Züge Heilbronn ansteuern: Go-Ahead bedient die 336 Kilometer lange Frankenbahn (Stuttgart-Heilbronn-Würzburg) und landet in der Gunst der Bahnfahrer – und auch anhand regelmäßig gemessener Ankunft- und Abfahrtzeiten – auf Platz 11.

Die S-Bahn Rhein-Neckar, die in Baden-Württemberg Strecken zwischen Eppingen beziehungsweise Karlsruhe und Heidelberg/Mannheim bedient, ist mit Platz 16 bereits Mittelmaß. Deutlich unzufriedener sind die Fahrgäste auf der vom insolventen Verkehrsunternehmen Abellio betriebenen, rund 380 Kilometer langen Neckartal-Bahn zwischen Tübingen, Osterburken und Heilbronn/Mannheim: Die Strecke kommt über den 25. Platz nicht hinaus.

Einen großen Sprung nach vorn erhofft man sich in der Region von der Beseitigung eines oft kritisierten Nadelöhrs: Wie berichtet, will die AVG die Stadtbahn-Karlsruhe-Strecke S4 zwischen Schwaigern und Leingarten voraussichtlich im Jahr 2024 zweigleisig ausbauen, um zwischen Karlsruhe und Heilbronn dann einen 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit und stündlich fahrende Express-Züge zu ermöglichen. Dazu soll dieser Abschnitt der S4-Strecke rund ein Jahr lang komplett gesperrt werden. Ob sich die "erhebliche Aufwertung" und die höhere Pünktlichkeit, die sich die Planer davon versprechen, dann auch am Ranking ablesen lässt, wird sich also frühestens 2025 zeigen.