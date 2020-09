Stuttgart (dpa/lsw) - Heilbronn ist bei den Corona-Infektionen wieder unter die kritische Marke von 35 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gerutscht. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag (Stand: 16.00 Uhr) nur noch bei 34,1. Ab 35 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt eine sogenannte Vorwarnstufe. Heilbronn hatte diesen Wert am 23. August als erste Südwest-Kommune seit Monaten wieder übersprungen und seitdem auch stets über dieser Marke gelegen.

Im gesamten Bundesland registrierte die Behörde 311 neue Fälle, damit stieg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 42 918. Als genesen gelten 37 494 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurde um drei Fälle auf 1864 nach unten korrigiert.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,89 angegeben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Der Anstieg der Neu-Infektionen ist nach Angaben des Gesundheitsamts weiter zu einem großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Update: Donnerstag, 3. September 2020, 20.02 Uhr

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Vergangenes Wochenende fuhr nicht nur Oberbürgermeister Harry Mergel der Schreck ordentlich in die Glieder. Die Inzidenzzahl von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner war kurzfristig fast erreicht worden, nachdem sie in der letzten Augustwoche schon kontinuierlich bei 35 Fällen gelegen hatte. Auf diesen momentanen "Spitzenplatz" und das damit verbundene Schreckgespenst eines zweiten Lockdowns hat die Stadtverwaltung nun reagiert und will eine Verschärfung der Situation vermeiden.

Bei der dafür einberufenen Pressekonferenz sagte Mergel, dass ein Lockdown nach den aktuellen Daten nicht zu erwarten sei. Zur Sorge, wie auch zur Vorsorge, sowohl im Hinblick auf die Bürger, wie vor allem auf die Wirtschaft, gelte: "Maximaler Gesundheitsschutz, minimale Eingriffe ins Wirtschaftsleben." Danach seien die Maßnahmen ausgerichtet, die jetzt noch in der Schublade liegen. Bürgermeisterin Agnes Christner, zuständig für das Ordnungsamt, kündigte an: "Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz den Wert von 50 überschreiten, werden wir sofort per Allgemeinverfügung eine Reihe von Maßnahmen erlassen." Dabei sei es der Stadt ein besonderes Anliegen, eine erneute Schließung der Kitas oder Schulen zu vermeiden.

Hintergrund Reiserückkehrer können sich derzeit an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen testen lassen. In der Stadt Heilbronn sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner. Dafür gibt es sechs Schwerpunktpraxen, weitere auch im Landkreis. Zur Einrichtung einer "Drive-in-Teststelle" auf der Theresienwiese finden derzeit Gespräche zwischen der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung [+] Lesen Sie mehr Reiserückkehrer können sich derzeit an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen testen lassen. In der Stadt Heilbronn sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner. Dafür gibt es sechs Schwerpunktpraxen, weitere auch im Landkreis. Zur Einrichtung einer "Drive-in-Teststelle" auf der Theresienwiese finden derzeit Gespräche zwischen der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg statt. Hier scheint es allerdings noch zu holpern. Seitens der Stadt könnte die Teststelle am 14. September an den Start gehen, dafür sei auch die nötige Infrastruktur vorhanden. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Sollte es je dazu kommen, haben die Heilbronner dennoch keinen so strengen Lockdown zu erwarten, wie zum Beginn der Pandemie. Bei den neuen Maßnahmen soll es vor allem um strengere Kontrollen und eine erweiterte Maskenpflicht gehen. Abweichend von den Corona-Vorschriften des Landes, wird man den lokalen Spielraum vor allem bei Veranstaltungen nutzen, denn laut Mergel habe es sich gezeigt, dass sich große Hochzeiten und Geburtstage als sogenannte "Hotspots" für Infektionen erwiesen hätten. Solche Veranstaltungen von 250 bis 500 Teilnehmern brauchen dann eine besondere Genehmigung des Ordnungsamtes. Bei privaten Veranstaltungen wären dann nur 25 Personen im Haus, 50 in gemieteten Räumen zulässig. Wer bis zu 100 Gäste außerhalb der eigenen Räume bewirten möchte, braucht ein mit dem Ordnungsamt abgestimmtes Hygienekonzept.

In der Gastronomie und Hotellerie, in Kinos, Kunst- und Kultureinrichtungen und eventuell sogar auf Märkten unter freiem Himmel soll die Maskenpflicht verschärft werden. Dorothea Kleinhanss, Leiterin des Ordnungsamtes, kündigte an, dass Polizei und Ordnungsamt wieder verstärkt auf die Einhaltung der Regeln achten werden.

Das Hochschnellen der Statistik an dem besagten Wochenende führten Mergel wie auch der Dr. Peter Liebert, Leiter des Gesundheitsamtes, vor allem auf die Reiserückkehrer zurück Unter den 48 Neuinfizierten mit 35 Reiserückkehrern kamen 13 aus Kroatien, weitere acht Neuinfizierte aus dem dem Kosovo, fünf aus der Türkei und drei aus Spanien. Mergel appellierte deshalb an die Reiserückkehrer, sich an die Regeln zu halten – bei Tests, Quarantäne, Meldung beim Ordnungsamt und vor allem bei sozialen Kontakten. Um die im Rathaus anfallende Mehrarbeit zu bewältigen, hat man personelle Umschichtungen vorgenommen.

Bis zum 31. August gab es in der Stadt Heilbronn 610 Infektionen, 529 Erkrankte sind wieder genesen, 17 gestorben. Damit habe man im Augenblick in der Stadt 63 Aktive sagte Liebert. Von ihnen wird im Augenblick nur ein Patient in den SLK-Kliniken behandelt. Diesen günstigen Verlauf führt er vor allem darauf zurück, dass derzeit vor allem jüngere Menschen infiziert seien. Die größte Altersgruppe ist demnach die der 20 bis 29-Jährigen. Eine Entwarnung kann Liebert in dieser Situation, die zwar den Rückgang der Todesfälle bedeute, aber dennoch nicht sehen. Die Gefahr bestehe, dass auch von jüngeren Menschen die Infektionen in die Gesellschaft hineingetragen werden.