Heilbronn. (pol/van) Für zwei Männer haben in der Käthchenstadt die Handschellen geklickt. Das berichtet die Polizei.

Bei einem handelt es sich um einen mutmaßlichen Räuber. In einem Heilbronner Juweliergeschäft war es am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Raub gekommen. Ein Mann betrat den Schmuckladen in der Kramstraße und ließ sich Halsketten zeigen. Als ihm die Verkäuferin nicht erlaubte, die Ketten anzuprobieren, griff er zu und wollte ihr die Ketten aus der Hand reißen. Dabei zog er die Frau über den Tresen, der dadurch umstürzte. Weil sich die beiden auf dem Boden wälzten, erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen.

Eine 40 Jahre alte Angestellte, die zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Am Ende konnte sich der Täter befreien und flüchtete mit Schmuckstücken im Wert von mehreren Tausend Euro. Auf seiner Flucht verfolgten Passanten den Räuber durch die Innenstadt.

Die Verfolger informierten eine Fußstreife der Polizei, die einen 23-Jährige festnehmen konnte. Der aus der Drogenszene als Gewalttäter bekannte Mann hatte seine Beute noch bei sich. Der Deutsch-Amerikaner wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein mutmaßlicher Einbrecher ging der Heilbronner Polizei ebenfalls ins Netz. Ihm wurde eine am Tatort gesicherte DNA-Spur zum Verhängnis.

Ein Unbekannter war im Mai diesen Jahres in Ilsfeld in ein Wohnhaus eingebrochen, nachdem er ein Fenster an dem Gebäude eingeschlagen hatte. Im Inneren packte er Kleidungsstücke, alkoholische Getränke und Modeschmuck in einen von ihm am Tatort gefundenen Koffer. Als er von einer Bewohnerin überrascht wurde, flüchtete er ohne Beute. Inzwischen liegen die Ergebnisse der molekulargenetischen Untersuchung der gesicherten DNA-Spuren vor.

Die daraufhin gegründete Ermittlungsgruppe "Wohnung" fahndete schließlich nach dem Einbrecher. Am Dienstagvormittag trafen Beamte des Polizeipostens Heilbronn-Innenstadt den gesuchten 39-Jährigen an der Götzenturmbrücke an und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann soll außerdem weitere Diebstähle und Einbrüche begangen haben. Die Ermittlungen deswegen dauern an.