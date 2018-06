Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am 17. März war die Eröffnung der Ausstellung "Emil Nolde. Farbenzauber. Eine Retrospektive auf Papier", so der vollständige Name. Bereits zum 1. Juni wurden mehr als 10.000 Besucher gezählt, damit könnte die Ausstellung die bisher erfolgreichste in der noch nicht allzu langen Geschichte der Kunsthalle der Städtischen Museen Heilbronn sein. In jedem Fall "schlägt" sie andere internationale Größen wie Beuys, die Preisträger des Ernst-Franz-Vogelmann-Preises, wie etwa Thomas Schütte oder Richard Deacon, aber auch so populäre Künstler wie Hermann Hesse als Maler oder Karl Schmidt-Rottluff, wie Nolde ein "Brücke-Künstler" und als "entartet" gebrandmarkt.

Auch am ersten Juni-Sonntag war, trotz strahlendem Wetter, der Besuch äußerst lebhaft. So lebhaft, dass eine Veranstaltung zu Emil Noldes persönlicher Geschichte unter dem Stimmengemurmel der nicht daran teilnehmenden Besucher litt: akustisch, aber nicht inhaltlich. Der Literaturwissenschaftler Dr. Anton Knittel, Pressesprecher der Stadt Heilbronn, und Dorothea Braun-Ribbat, frühere Leiterin der Volkshochschule Heilbronn, stellten sich der Aufgabe, Noldes Verhalten und damit auch sein Schicksal im Dritten Reich zu thematisieren, unter dem Motto "Vom Enthusiasten zum Verfemten, Emil Nolde und Siegfried Lenz".

Dr. Anton Knittel und Dorothea Braun-Ribbat vor dem Porträt "Frau T. mit roter Kette". Sie erläuterten Ausstellungsbesuchern bei einer Führung Noldes Werk, aber auch seine Persönlichkeit. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Für Siegfried Lenz’ bekanntesten Roman "Deutschstunde" war Nolde Vorbild und Vorlage. Das Spurensuchen danach, wo Realität geschildert und nachvollziehbar wird und auch, wo eine fiktionale, romanhafte Aufarbeitung durchaus realistisch erscheint, hat seit dem Erscheinungsjahr 1968 praktisch nie aufgehört.

Wer war Nolde wirklich? Ein großer Maler, ein Egomane, wie so viele Künstler aber sicher auch ein getroffener und enttäuschter Mensch, dessen Hinwendung, ja anfängliche Begeisterung für den Nationalsozialismus in äußerster Frustration endet: mit einem Berufsverbot, oder auch "Malverbot".

Als "entarteter Künstler" war Nolde einer der am meisten verfemten; von keinem anderen wurden so viele Bilder in der berühmt-berüchtigten Ausstellung "Ent-artete Kunst" 1937 in München gezeigt: Es waren 48. Seine Bilder wurden dennoch heimlich von Nazi-Größen erworben und vermutlich zu hunderten im Krieg vernichtet.

Wenn ihn seine Werke, vor allem die Blumen- und Landschaftsbilder, sein damals so neuer und einzigartiger Umgang mit der Farbe, zu einem der populärsten Künstler der Nachkriegszeit machten, so ist das aus der damaligen Sicht zu verstehen. Sein "Farbenzauber" fasziniert aber bis heute, unabhängig davon, dass sein dunkles Lebenskapitel mit der 1968 erschienenen "Deutschstunde" neu betrachtet und bis heute diskutiert wird.

Die Hintergründe dazu, so wie sie Knittel und Braun-Ribbat aufschlüsselten, können nicht gnädig übertüncht werden. Kein Besucher mehr wird beim Betrachten allein dem "Farbenzauber" verfallen und die Biografie der Bilder einfach nur ausblenden können, wenn er die Landschafts- und die Blumenbilder, die Porträts aus den Berliner Jahren und von den Reisen in exotische Länder, aber eben auch die "ungemalten Bilder" aus der Zeit der Verfemung betrachtet: Der Betrachter sieht nicht nur den Maler, sondern auch den Menschen Nolde.

Anton Knittel zitierte dazu Siegfried Lenz in der "Deutschstunde": "Denn Erinnerung, das kann auch eine Falle sein, eine Gefahr, zumal die Zeit nichts, aber auch gar nichts heilt."