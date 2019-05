Heilbronn. (dpa/lsw) «Mein Mandant bestreitet die Tat. Mehr möchte ich dazu heute nicht sagen.» Auch die Verteidigerin des im Prozess um einen Mord in Löwenstein Angeklagten, Anke Stiefel-Bechdolf, sagt am Freitag am Landgericht Heilbronn nicht viel. Noch weniger Worte macht der 63 Jahre alte Angeklagte selbst: nämlich gar keins. Weder beantwortet er Fragen zu seinem Lebenslauf, noch zum ihm vorgeworfenen Mord an seiner Ehefrau Ende März 2017.

Da hilft auch ein Appell von Richter Roland Kleinschroth zum Prozessstart nichts. Es wird das erwartet schwierige Verfahren. Nicht umsonst sind mehr als 20 Verhandlungstage geplant und 97 Zeugen geladen (Az: 1 Ks 15 Js 9665/17).

Der Mord machte im Frühjahr 2017 auch bundesweit Schlagzeilen, nicht zuletzt dadurch, dass auch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» nach dem Täter gesucht wurde. Die Kripo hatte eine 45-köpfige Soko eingesetzt. Gut zwei Wochen nach der Tat wurde der Ehemann der Toten unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Mögliches Motiv: Das seit 1975 verheiratete Paar lebte seit Frühjahr 2015 getrennt. Laut Anklage hatte die Frau einen neuen Lebensgefährten und wollte sich endgültig vom Ehemann trennen. «Für den Angeklagten war das ein unerträglicher Gedanke», hieß es. War es ein Mord aus Eifersucht?

Am Abend des 29. März 2017 kurz nach 21.30 Uhr verlässt die 59-Jährige die evangelische Tagungsstätte in Löwenstein. Sie arbeitet dort in einen Kiosk. Laut Anklage lauert der Ehemann ihr in der Nähe des Lieferanteneingangs auf. Die Stelle ist nicht gut einsehbar. Dort steht ihr Auto. Der Ehemann greift sie sofort mit einem Messer an. Die Frau ist so überrascht, dass sie so gut wie keine Gegenwehr leistet. Ein Tagungsgast hört Schreie, eilt zu Hilfe - und sieht den Täter fliehen. Die 59-Jährige verblutet an neun Stich- und fünf Schnittverletzungen.

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Ehemann, der zuletzt als Handelsvertreter für Küchenmöbel tätig war, hat den Mord stets abgestritten. Seine Verteidigerin wiederholt das am Freitag. Als Nebenkläger treten die beiden erwachsenen Kinder des Paares vor Gericht auf. «Ihre Kinder wollen wissen, wie ihre Mutter ums Leben kam», appelliert Richter Kleinschroth an den Angeklagten. Doch der 63-Jährige schweigt. Der Prozess ist bis 20. April terminiert.