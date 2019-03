Belebte Innenstadt: Eine der Forderungen im Masterplan waren auch mehr Straßencafés. Am Marktplatz ist im Sommer fast immer jeder Stuhl besetzt. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Manche Äußerungen klangen in der Gemeinderatsdiskussion zur Fortschreibung des Masterplanes Innenstadt, der Vorgaben für die Entwicklung der nächsten zehn Jahre gibt, noch mehr nach Gesundbeten als nach Analyse.

Vor allem Oberbürgermeister Harry Mergel will sich "seine" Stadt nicht schlechtreden lassen. Die Mängel, die der Plan, erstellt von der GMA Nürnberg, aufzeigt, sind einzeln betrachtet nicht absolut gravierend, in der Summe aber geben sie eine Vielzahl von Ansatzpunkten, um vieles besser zu machen. "Wahnsinnig viele gute Ideen" bestätigte Finanzdezernent Martin Diepgen dem Papier für einen "Aufbruch Heilbronn" auch in Bezug auf die Innenstadt.

Ein differenziertes Plädoyer dazu hielt CDU-Stadtrat Thomas Aurich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und mit der Gastroszene der Stadt bestens vertraut, die ja, laut GMA, genauso viele Besucher in die Stadt ziehe wie der Einzelhandel. Diese Attraktivität der Gastronomie werde aber das Problem nicht dauerhaft lösen, warnte Aurich. Seine Forderung für mehr Leben in der Innenstadt: "Wir brauchen Events, Events, Events."

Welche Bedeutung man dem Masterplan und seiner Umsetzung beimisst, zeigte ein Antrag der Grünen. Für sie wünschte sich Wolf Theilacker eine halbjährliche Berichterstattung zu Fortschritten und Entwicklungen. Der Wandel habe zwei Farben, blau wie der Neckar und grün, wie seine Ufer, meinte er. Der Antrag wurde abgelehnt.

Die ebenfalls geforderte Belebung der Stadt vor allem in den Abendstunden, die noch unzureichende Bespielung der Neckarbühne, die gänzlich fehlende des Vorplatzes der Harmonie, eine Kulturmeile durch die Stadt statt von der GMA vorgeschlagen nur ein Kulturring um die Stadt und ein neuer Anlauf dazu, den Innenhof des Deutschhofs gastronomisch zu erschließen sind im Masterplan ebenfalls nicht enthalten. Dafür nannte Theilacker dann die vorgeschlagene Idee der Verlegung der Radroute (an der Neckarmeile kommen sich Radler und die Gastronomie wegen der Enge in die Quere) eine "Schnapsidee".

Anna Christ-Friedrich (SPD) prophezeite: "Die Zukunft beginnt jetzt." Der fortgeschriebene Masterplan sei eine gute Vorlage, um "gründlich und pragmatisch das Leben in der Innenstadt einladender und urbaner zu gestalten". Nicht viel anders lauteten die weiteren Wortmeldungen, Pro-Stadtrat Alfred Dagenbach monierte immer noch zu viel Beton, es ging um mehr Barrierefreiheit, Sicherheit und Sauberkeit. Laura Mikirtyhev vom Jugendgemeinderat kritisierte "Verkehrschaos und teures Parken".

Der gemeinsame Nenner war dennoch vorhanden, die Zustimmung erfolgte geschlossen. "Es lohnt sich heute schon, nach Heilbronn zu kommen", meinte OB Mergel. Die Aufgabe sei, besser und mit Trends wie dem Online-Handel fertig zu werden. Er sprach auch Erfolge an, beispielsweise die neue Nutzung beim Marra-Haus und bei der künftigen Überbauung des Barthel-Areals.

Als "Rotes Tuch" erwies sich jedoch abermals das Wollhauszentrum. Wolf Theilacker hatte auch dieses Problem angesprochen und gemeint, dass man nicht länger abwarten dürfe "bis etwas passiert". Mergel konterte deutlich: "Mit diesen Aussagen verteuern Sie das Ganze und fördern die Spekulation" warf er dem Grünen-Stadtrat vor, denn "Spekulationen dienen nur den Spekulanten". Seine Haltung, zumindest nach außen hin, umschrieb er mit "die Füße stillhalten" und erinnerte daran, dass das bisherige, nun ad acta gelegte Konzept für eine zweite Art von Stadtgalerie inzwischen auch überholt sei.