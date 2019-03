Heilbronn. (dpa/lsw) Wegen Drogenschmuggels im Heilbronner Gefängnis und Bestechung eines Vollzugsbeamten sind vier Männer und eine Frau vor dem Landgericht Heilbronn zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Richter Frank Haberzettl zeigte sich am Donnerstag überzeugt, dass die zum Teil schwere Drogensucht das zentrale Motiv von drei Angeklagten gewesen sei, sich illegale Betäubungsmittel zu besorgen. Zwei der fünf Angeklagten, eine 37-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, haben nach Überzeugung des Gerichts von außen für Nachschub gesorgt.

Ein bereits verurteilter Vollzugsbeamter hatte sich bestechen lassen und als Schleuser der Schmuggelware gedient. Der Mann hatte zugegeben, zwischen 2016 und 2018 Häftlinge mit Drogen, Medikamenten und Handys versorgt und dafür Geld kassiert zu haben. Richter Haberzettl kritisierte den Zustand der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Diese sei schlecht abgesichert, um einen solchen Schmuggel zu verhindern und verbotene Handytelefonate zu führen. Das Strafmaß für die Angeklagten im Alter von 28 Jahren bis 40 Jahren bewegt sich zwischen fünf Jahren und drei Monaten sowie acht Jahren und neun Monaten.

Weil die Angeklagten weitgehend geständig waren und sich kooperativ gezeigt hätten, seien die Strafen vergleichsweise mild ausgefallen, so der Richter. Aufgrund der Schwere der Straftaten seien Haftstrafen von mehr als fünf Jahre jedoch gerechtfertigt. So habe das Trio im Gefängnis bandenmäßige Strukturen entwickelt. Haberzettl begründete die Einweisung aller Angeklagten in eine Entzugsklinik mit einer gesellschaftlichen Aufgabe. «Die Angeklagten wegzusperren und sie mit ihrer Drogensucht alleine zu lassen, hätte das Problem nicht gelöst», so der Richter.

Die JVA Heilbronn habe den Tätern den Drogenschmuggel einfach gemacht. «Da ist einiges schief gelaufen», so Haberzettl. Passanten hätten es leicht bei dem Gefängnis in der Innenstadt, Schmuggelware über die Anstaltsmauer zu werfen.

Update: 28. März 2019, 17.35 Uhr