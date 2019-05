Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Fast wie der Blitz hatte er eingeschlagen, der Entwurf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke vom Hauptbahnhof auf das Gelände der Bundesgartenschau und den Stadtteil Neckarbogen. Die ungewöhnliche Brückenkonstruktion erinnert in ihrer Form tatsächlich an diese Himmelserscheinung und überzeugte die Heilbronner Stadtverwaltung und den Gemeinderat. Doch von "blitzschnell" konnte bei der weiteren Umsetzung nicht mehr die Rede sein: Das Bauwerk fiel bekanntlich den Sparmaßnahmen im Vorfeld der Buga-Ausrichtung zum Opfer.

Dass diese Streichung damals handstreichartig verlief, weil sich dafür eine Koalition von CDU- und SPD-Fraktion gebildet hatte, haben die kleineren Parteien im Rathaus bis heute nicht verwunden. Inzwischen ist von dieser "Koalition" nicht viel übrig. Das zeigte sich bei der neuerlichen Beschlussfassung für den Brückenbau.

Oberbürgermeister Harry Mergel hatte schon vor längerer Zeit versprochen, die Brücke nach der Buga in Angriff zu nehmen. Dem Antrag der Verwaltung auf die "Erneuerung der Entscheidung zum Bau" und der europaweiten Ausschreibung, Freigabe der bereitgestellten Haushaltsmittel und auf Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung 2019 (so der Inhalt des Antrags) wurde nicht vollständig zugestimmt, die "überplanmäßigen Mittel" in Höhe von 105.000 Euro gingen nicht durch, der Ausschreibung wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Das Prozedere darum gibt einen Vorgeschmack darauf, wie es weitergeht, wenn es heißt "Es gibt auch ein Leben nach der Buga in Heilbronn." Die eher leisen Lüftchen im Kommunalwahlkampf frischten im Ratssaal plötzlich zu einer kräftigen Bö vor der Abstimmung auf. Im Augenblick sei nicht darstellbar, sagt Rathaussprecher Christian Britzke, dass durch die Aufschiebung des Baus ein finanzieller Schaden entstanden sei. Dies zu thematisieren wird man sich hüten, denn ihn müssten sich CDU und SPD zurechnen lassen. Die Diskussion entzündete sich deshalb "nur" an den Kosten, wie sie sich heute darstellen.

Als die Entscheidung zum Brückenbau beziehungsweise zu dessen Ausschreibung 2016 auf den Weg gebracht wurde, wurden im Wirtschaftsplan der Buga dafür 5,8 Millionen Euro eingestellt. "Baustelle" sind Teile des Bahngeländes, da wird es immer schwierig. Inzwischen sind für die vorbereitenden Maßnahmen (Verlegung der Oberleitungen, Abrissarbeiten, geotechnische Untersuchungen, Kampfmittelsondierung, Honorare) schon 2,5 Millionen Euro geflossen. Dieses Geld wäre bei Nichtrealisierung verloren. Die entsprechenden Abmachungen zu den Baumaßnahmen mit der Bahn gelten bis 2022.

Nach aktuellen Berechnungen der Planer Peter und Lochner Architekten sollen die reinen Baukosten 9,4 Millionen Euro betragen, nach denen der Stadt werden es alles in allem 12,1 Millionen Euro werden, bisher sind dafür zwölf Millionen Euro eingestellt, inbegriffen die Landesförderung von 3,6 Millionen Euro. Als tatsächliche Kosten verblieben damit 10,9 Millionen Euro bei der Stadt.

Angesichts dieses Zahlenwerkes stellt sich die Frage: Warum wird eigentlich gestritten? Es ging um die Bereitstellung der genannten überplanmäßigen Mittel von rund 100.000 Euro, die von den Fraktionen der CDU und der Freien Wähler abgelehnt wird. Die apodiktische Forderung von CDU-Fraktionsführer Thomas Randecker, die reinen Baukosten für die Brücke dürften nur acht Millionen und keinen Cent mehr betragen, unter anderem damit begründet, dass man noch nicht wisse, ob die Buga ein Erfolg werde, musste bei den anderen als kalkuliertes Wahlkampfmanöver ankommen, wurde heftig vom OB und den anderen Fraktionen zurückgewiesen. Die Brücke nach der Buga zu bauen, ist ein Versprechen des OB, das er halten will. Sie soll vor allem der Anbindung der Bahnhofsvorstadt an den Neckarbogen und das dortige Freizeitangebot dienen.

Die Brücke selbst steht nicht allein für die weitere Verkehrserschließung des gesamten Quartiers. Noch nicht beschlossen ist, wie es mit der Kranestraße weitergeht. Die Bundesstraße wurde für die Buga rückgebaut, die Folge ist ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen im Quartier hinter dem Rathaus. Die Entscheidung dazu wird der neue Gemeinderat fällen müssen. Die Alternativen reichen vom Belassen des jetzigen Zustandes über Rückbau bis zu einer neuen Lösung.

Die Heilbronner Bevölkerung will diese Brücke; eine Neuauflage der Verhandlungen mit der Bahn kann dagegen keiner wollen. Welcher Druck höher ist, der finanzielle oder der zeitliche, das ist eine spannende Frage.