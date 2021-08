Heilbronn. (rnz) Das Kreisimpfzentrum Heilbronn (KIZ) in der Stauwehrhalle Horkheim bietet an den kommenden Augustwochenenden Impftage für Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren an. Ab Sonntag, 15. August, ist zunächst für drei Sonntage zusätzlich ein Kinder- und Jugendarzt im Einsatz. Er geht beim Gespräch mit pädiatrischer Fachkenntnis explizit auf die Fragen von Familien ein. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche auch an Werktagen eine Impfung erhalten, dann erfolgt die ärztliche Aufklärung durch einen der anwesenden Mediziner.

Zwölf- bis 17-Jährige werden ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft. Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Einwilligung beider Elternteile und die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich. Auch Erwachsene können sich während der Familien-Impfwochenenden im KIZ Heilbronn impfen lassen. Sie können zwischen den Impfstoffen von Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson wählen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Zudem bietet der Impfbus Heilbronn weiterhin eine unkomplizierte Möglichkeit, um ohne Termin und direkt vor Ort im eigenen Stadtteil eine Impfung zu erhalten.