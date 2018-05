Um der zunehmenden Armut und Verwahrlosung vor allem der Kinder durch die Industrialisierung zu begegnen, gründeten engagierte Heilbronner 1859 eine Knabenarbeitsanstalt, später in "Knabenbeschäftigungsanstalt" umbenannt. Sie wurde 1900 auf dem Gelände des heutigen Obstgartens untergebracht, hier sollten die Knaben "in der vom Schulbesuche freien Zeit unter Aufsicht" beschäftigt werden, um sie

Um der zunehmenden Armut und Verwahrlosung vor allem der Kinder durch die Industrialisierung zu begegnen, gründeten engagierte Heilbronner 1859 eine Knabenarbeitsanstalt, später in "Knabenbeschäftigungsanstalt" umbenannt. Sie wurde 1900 auf dem Gelände des heutigen Obstgartens untergebracht, hier sollten die Knaben "in der vom Schulbesuche freien Zeit unter Aufsicht" beschäftigt werden, um sie "von den Einflüssen nachteiliger Gesellschaft zu bewahren, an nützliche Tätigkeit, Ordnung, Reinlichkeit, Gehorsam und gute Sitten zu gewöhnen sowie ihnen Gelegenheit zu einem kleinen Verdienste zu geben". Sie wurden in einer Baumschule, in der Obst-, Gemüse- und Zierpflanzengärtnerei und mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt. Dies geschah nach reformpädagogischen Ansätzen unter anderem von Pestalozzi. (bfk)

