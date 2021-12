Erinnerung an die Bauphase: Die Bundesgartenschau hat Heilbronn nachhaltig geprägt, das Image der Stadt in der Außenwahrnehmung enorm verbessert und am Neckarbogen den neuen Stadtteil gleichen Namens entstehen lassen. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Mit einer Träne im Knopfloch" und Stolz auf das Geleistete hat der Heilbronner Gemeinderat das letzte Kapitel der Buga 2019 geschlossen und die im Jahr 2010 gegründete Buga GmbH offiziell aufgelöst. Das geschah auch mit einer letzten guten Nachricht: "Nach der steuerlichen und rechnungsprüferischen Endabrechnung können zwei Millionen Euro aus der Kapitalrücklage zurückgezahlt werden, die der Gemeinderat im Rahmen des etaisierten Gesamtbudgets zusätzlich zur Verfügung gestellt hatte", heißt es dazu im Amtsdeutsch. Der Überschuss in dieser Höhe hat Seltenheitswert bei solchen Großveranstaltungen, auch wenn ein buchhalterischer "Trick" dahintersteht, den man wohlwollend auch als "vorsorgliche Mittelbereitstellung" beschreiben kann. "Ein Defizit hat jede …" – diese Schlagzeile zum Thema "Gartenschauen" trifft für Heilbronn nicht zu.

Auf der Haben-Seite stehen vor allem die 131,2 Millionen Euro, die in bleibende Grünanlagen und Infrastruktur investiert wurden, und der unbezahlbare Imagegewinn für die Stadt, die es tatsächlich schaffte, diese Bundesgartenschau, neben all der nachhaltigen Investitionen, zu einem "Sommermärchen" zu machen.

Das war nicht abzusehen. Als zu Beginn des Jahrtausends der damals amtierende OB Helmut Himmelsbach die Idee einer Buga in Heilbronn erstmals äußerte, musste sie zunächst mit zäher Beharrlichkeit verfolgt werden, denn es gab, vor allem anfangs, auch Skepsis und Ablehnung. Und jetzt: Verfolgte man die "Auflösungsdebatte" in der letzten Sitzung 2021 des Gemeinderates, dann waren alle dafür. Und es ging allen Ernstes auch angesichts der vielen, positiven Erfahrungen um eine Neuauflage: Die Buga 2039 sei noch nicht vergeben. Mit dem Überschuss von zwei Millionen Euro habe man ja auch schon ein "Startkapital".

"Gerade in einer Zeit, in der Großprojekte häufig die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, bin ich stolz auf das Ergebnis unserer Buga, das eine großartige Teamleistung ist", bilanzierte dann auch OB Harry Mergel. "Die Erinnerungen an ein unvergleichliches Sommermärchen mit den Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern als Gastgeber sind immer noch hellwach." Für die Stadtentwicklung sei die Buga ein leistungsfähiger Motor gewesen, und sie wirke weit über den Sommer 2019 hinaus: Sie habe die Stadt "sichtbar und spürbar verändert". Bestätigen könnten das auch die Besucher: Mit 2,2 Millionen hatte man gerechnet – es kamen rund 100.000 mehr.

Für Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas war die Auflösung der GmbH die letzte Amtshandlung. Dass die Heilbronn-Buga für ihn die Krönung seiner Gartenschau-Karriere war, daran ließ er keinen Zweifel. Die Vergabe ihrer höchsten Auszeichnung der Stadt an Nicht-Heilbronner, die "Goldene Münze", unterstrich auch, dass er während der langen Planung und in der Veranstaltungsphase ein souveräner, auch visionärer und fast unangefochtener Geschäftsführer war. Im Rückblick sagte er nun: "Die Buga war im Sinne der Ziele ein erfolgreiches Projektmanagement über neun Jahre. Qualität, Termine und Kosten haben gestimmt. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich in all den Jahren aus der Stadt und der Region und auch aus dem Gemeinderat erfahren durfte." Letztlich wurde sogar das Buga-Maskottchen, der pinkfarbene Plastikzwerg "Karl", angenommen, von manchen sogar ins Herz geschlossen.

Am Geschmack scheiden sich die Geister, manchmal sind sie sich aber auch einig. Das zeigte auch die Akzeptanz, die über die für eine "Blümles-Schau" weit hinaus ging. Leider blieben die vielen kulturellen Leistungen in der Gemeinderatssitzung unerwähnt, unter anderem die bejubelte "Gartenoper" (Mozarts "Gärtnerin aus Liebe") mit dem Württembergischen Kammerorchester oder auch die Ausstellungen, wie sie die Städtischen Museen, der Kunstverein und ortsansässige Künstler als "Gegenbild" zu Karl in den öffentlichen Raum stellten und damit auch Besucher in die Stadt selbst lockten.

Die mehr als 30 nationalen und internationalen Preise und Anerkennungen für den zur Buga auf dem Gelände entstandenen ersten Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers Neckarbogen – unter anderem der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für das höchste Holzhaus Deutschlands ("Skaio") – seien, wie Bürgermeister Wilfried Hajek erklärte "beispielhaft mit hoher Strahlkraft" gewesen, und: "Wir etablieren dort eine neue Baukultur und schaffen eine neue Identität in einer kriegszerstörten Stadt, indem wir nachhaltigen und resilienten Städtebau mit klimaangepassten Freiräumen realisieren. Heilbronn wird zur Stadt am Fluss."

Was Faas als Liquidator zur Buga sagte, zeigte auch noch einmal den Weg zu ihr auf: Vor der Leit-Entscheidung, dem endgültigen "Ja" als Grundlage der Veranstaltung vor fast genau neun Jahren, hatte die Stadt bereits 2003 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Erst- und Einmalige daran war ihr Konzept: Ein "gewagtes Format aus Stadtentwicklung und Gartenausstellung", und damit ein Experiment, das gelungen sei und überzeugt habe. Damit sei die Buga Heilbronn "zu einem Benchmark für die Bundesgartenschauen der nächsten Jahre geworden".

Es ist also erwiesen: "Heilbronn kann Buga". Eine der Fragen, die bleibt, ist diese: Wird es mit den Erfahrungen der Pandemie vor Augen und im Rücken überhaupt noch einmal ein vergleichbares Ereignis geben? Vielleicht 2039 – in Heilbronn.