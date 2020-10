Heilbronn. (pol/mare) Der 70-jährige Franco C., der am Sonntag, 6. September, um 14.38 Uhr, am Denkmal am Alten Friedhof schwerverletzt neben seinem Fahrrad aufgefunden wurde, ist verstorben. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ersten Untersuchungen zufolge wies der 70-Jährige Verletzungen auf, die nicht mit einem Unfallgeschehen in Verbindung gebracht werden konnten. Der Geschädigte wurde seither intensivmedizinisch betreut und ist nun an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Die bisherigen Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei wurden intensiviert. Eine Obduktion des Verstorbenen bestätigte zwischenzeitlich den Verdacht, dass Franco C. Opfer einer Gewalttat wurde.

Mit der Veröffentlichung des Lichtbilds von Franco C., genannt "Sese", erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse. Wer konnte am 6. September vor 14.38 Uhr eine Auseinandersetzung im Alten Friedhof beobachten? Wer hat Franco C. an diesem Sonntag vor 14.38 Uhr, möglicherweise in Begleitung, gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu Franco C. geben?

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro und von privater Seite weitere 1000 Euro ausgelobt. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise zur Tat und Person Franco C. werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen. Zur Übersendung von Foto- oder Videodateien können sie das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg nutzen https://bw.hinweisportal.de/

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 16.20 Uhr

Heilbronn. (dpa/lsw) Nach dem Fund eines Mannes mit lebensgefährlichen Verletzungen in Heilbronn tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Bisher hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Mann liege nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus und sei nicht vernehmungsfähig. Lediglich über Facebook seien zwei Hinweise eingegangen, die Kriminalbeamten nun prüften.

Die Polizei war am Sonntag zunächst wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert worden. Ein 70 Jahre alter Mann war mit einem Fahrrad an einem Denkmal am Alten Friedhof gestürzt. Laut Polizei ist aber auszuschließen, dass seine schweren inneren Verletzungen von dem Sturz stammen. Ursache könnten Schläge und Tritte sein. Ermittler suchten nun fieberhaft nach dem Ort der möglichen Auseinandersetzung, sagte der Sprecher.

Update: Mittwoch, 9. September 2020, 11.40 Uhr

Heilbronn. (dpa/lsw) Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 70 Jahre alter Mann in Heilbronn aufgefunden worden. Die genauen Hintergründe des Geschehens seien noch völlig unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Beamten wurde am Sonntag zunächst ein Verkehrsunfall gemeldet - demnach war der 70-Jährige mit einem Fahrrad an einem Denkmal am Alten Friedhof gestürzt und reglos am Boden liegen geblieben.

Am Unfallort stellte sich jedoch heraus, dass die Verletzungen des Mannes nicht zu einem Fahrradunfall passten. Der Senior habe schwere innere Verletzungen, die möglicherweise durch Schläge und Tritte verursacht wurden, hieß es bei der Polizei weiter. Das Opfer sei bislang nicht ansprechbar und schwebe weiterhin in Lebensgefahr. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls.