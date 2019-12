Heilbronn. (pol/mün) Tonnenweise Zuckerrüben schütteten am Sonntagmorgen in Heilbronn auf auf einen Geh- und Radweg. Der Grund: Der 33 Jahre alte Fahrer des 40-Tonners soll gegen 5.30 Uhr zu schnell in einer Kurve der Neckarsulmer Straße/B27 gefahren sein. Dann stürzte der Sattelzug um und große Teile der Ladung auf die Straße, berichtet die Polizei.

Zunächst gelang es dem Fahrer nicht, sich aus dem Führerhaus zu befreien, er schaffte es kurze Zeit später aber doch noch aus eigener Kraft.

Zur Bergung des Lkw wurde schweres Gerät und ein Kranwagen angefordert. Zeitweise musste die Neckarsulmer Straße/B27 in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Karl-Wüst-Straße umgeleitet.

Der Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Heilbronn war mit 5 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztteam und einem Rettungswagen an der Unfallstelle im Einsatz.