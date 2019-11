Blumige Aussichten, aber wie lange noch? Die Stadt Heilbronn schiebt 133 Millionen Euro vor sich her. Foto: Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Um diese Sorgen kann man Heilbronn eigentlich nur beneiden: Wohin bloß mit dem vielen Geld? Seit Jahren schiebt die Stadt einen immer höher werdenden Berg von "Haushaltsresten" vor sich her - also im Etat eingeplante, aber nicht abgerufene Mittel. Das ist dann der Fall, wenn beispielsweise eine Baumaßnahme nicht in der eingeplanten Zeit zu verwirklichen war oder ein Gutachten oder Rechtsstreit aufschiebende Wirkung hat.

In der Regel werden diese Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen; sie wirken also über das Haushaltsjahr hinaus. Werden zu häufig und zu viele solcher Mittel nicht abgerufen, besteht die Gefahr eines "Schattenhaushaltes". Diesen Vorwurf aber möchte sich keiner machen lassen. Er kam dann aber doch: Bei der Vorstellung des Finanzzwischenberichtes im Gemeinderat monierte Stadtrat Malte Höch (Freie Wähler) die Höhe der Haushaltsreste auch mit eben dem Verweis auf "Schattenhaushalt", forderte mehr Transparenz und einen entsprechenden Bericht der Stadtverwaltung.

Mit Transparenz geht die Verwaltung aber schon dagegen an. Nicht nur, dass sie jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht vorlegt - vom Rechnungsprüfungsamt geprüft -, um ihn vom Gemeinderat "absegnen" zu lassen, Heilbronn war auch die erste Großstadt in Baden-Württemberg, die Haushaltsplan und Jahresrechnungen für jedermann nachlesbar ins Internet stellte.

Der Berg von Haushaltsresten besteht aus vielen Posten. Allein die eingestellte Summe für die beschlossene, dann aber doch auf die Nach-Buga-Zeit verschobene Fußgänger- und Radwegbrücke vom Hauptbahnhof zum Neckarbogen beträgt 12,1 Millionen Euro; kaum weniger liegt parat für noch nicht durchgeführte Brandschutzmaßnahmen an Schulen. Insgesamt kommt so für das Haushaltsjahr 2018 die kaum vorstellbare Summe von mehr als 133 Millionen Euro zusammen.

Hintergrund Heilbronn in Zahlen Die "Pro-Kopf-Verschuldung hatte 2018 mit 147 Euro schon einen sehr niedrigen Stand, nun ist sie bei 136 Euro angekommen. 2011, da rappelte man sich gerade nach der Finanzkrise von 2008 wieder hoch, lag sie bei 293 Euro; der Landesdurchschnitt liegt bei 820 Euro. Die Darmstädter haben mit fast 15.000 Euro pro Kopf die zweifelhafte Ehre, an der Spitze [+] Lesen Sie mehr Heilbronn in Zahlen Die "Pro-Kopf-Verschuldung hatte 2018 mit 147 Euro schon einen sehr niedrigen Stand, nun ist sie bei 136 Euro angekommen. 2011, da rappelte man sich gerade nach der Finanzkrise von 2008 wieder hoch, lag sie bei 293 Euro; der Landesdurchschnitt liegt bei 820 Euro. Die Darmstädter haben mit fast 15.000 Euro pro Kopf die zweifelhafte Ehre, an der Spitze in Deutschland zu stehen. Die Berechnung ist einfach: Der Schuldenstand der Kommune wird durch die Zahl der Einwohner geteilt, sie ist deshalb aber nur bedingt aussagekräftiger, weil ausgegliederte Eigenbetriebe - etwa Kliniken, Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe - und deren Finanzlage nicht berücksichtigt sind. Der Blick auf den Zahlungsmittelüberschuss ist da informativer, denn er dokumentiert die Finanzkraft der Kommune und damit auch die Sicherheit, dass sie alle ihren Aufgaben nachkommen und auch Investitionen tätigen und tilgen kann. Das Bild, das sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss ergibt, zeigt ebenfalls, wie gut es Heilbronn geht: 2018 waren 21,5 Millionen Euro angesetzt, erreicht wurde doppelt so viele: 43,2 Millionen Euro (im Vorjahr waren es 36,9 Millionen). Ganz aktuell ist noch diese Zahl: Der Schuldenstand liegt Ende 2019 bei 17 Millionen Euro; in der Planung 2018 hatte man noch mit 96 Millionen Euro gerechnet. (bfk)

Mit eine der Ursachen ist die dünne Personaldecke, und an der wiederum ist nicht nur der Fachkräftemangel schuld: Die Stadt fährt seit Jahren eine restriktive Personalpolitik. Finanzdezernent Martin Diepgen ist, das zeigen auch diese Zahlen, ein vorsichtiger Rechner, ganz nach der Art der vielzitierten "schwäbischen Hausfrau", die aber auch keine "Reste" unter den Teppich kehrt. Deshalb mahnte er, als es zuletzt um den Finanzwischenbericht ging, den Gemeinderat, sich zu "zügeln", um "aus der Bredouille", also dem Berg von Haushaltsresten, herauszukommen. Allerdings: 2018 wusste man nicht, ob es etwa bei der Bundesgartenschau nicht doch noch böse Überraschungen geben könnte. Und das mit dem "Zügeln" hat auch etwas mit der Buga und der Bündelung der Kräfte auf das Großereignis zu tun.

Auch der Berg beschlossener Projekte ist gewachsen, dafür stehen 204 Millionen Euro, von denen gerade mal 14 Prozent - oder knapp 30 Millionen - eingesetzt wurden. Seit 2014 hat sich auch für Heilbronn das Steueraufkommen ständig erhöht. Das gilt ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommen-, der Umsatz- und der Grunderwerbssteuer (241 Millionen in 2018 nach 230 Millionen im Vorjahr) wie für die Gewerbesteuer, die schon deshalb stets im Fokus steht, weil hier die Kommune deren Höhe bestimmt. Sie macht in Heilbronn 41 Prozent des Steueraufkommens aus, lag mit 117,5 Millionen um 3,5 Millionen höher als geplant und um rund fünf Millionen höher als im Vorjahr 2017.

Aktueller als der Rechenschaftsbericht sind die Zahlen des Finanzzwischenberichts, der in der vorletzten Gemeinderatssitzung vorgelegt wurde. Auch dieser ein Zeugnis dafür, wie gut es Heilbronn geht. So hatte man in diesem Jahr einen Überschuss von 1,5 Millionen Euro eingeplant - er hat sich nun um über 14 auf fast 16 Millionen erhöht. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende bei 17 Millionen Euro, "Verrechnet" hat man sich auch beim Überschuss: 1,5 Millionen Euro sollte er betragen, jetzt liegt er fast bei 16 Millionen.

So gut könnte es weitergehen, wäre da nicht die Eintrübung der Weltkonjunktur, der drohende Brexit, die ebenfalls drohenden Handelskriege. Heilbronn und die Wirtschaft der Region sind nicht aus der Welt, das zeigte auch der letzte Konjunkturbericht der IHK Heilbronn/Franken. Eine Tabelle im Rechenschaftsbericht der Stadt gibt besonders zu denken, weil sie in die Zukunft weist. Sie listet Auszahlungen und Investitionen nach "Strategie- und Handlungsfeldern" auf. Diese sind "Digitale Stadt" - hier liegen die "Raten" so niedrig, dass sie kaum lesbar sind -, "Teilhabe", "Bildungs- und Wissensstadt", "zukunftsfähige Mobilität" und einen großen, sogenannter "restlicher Bereich".