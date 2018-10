Von Andrea Löbbecke und Daniel Bräuer

Wiesbaden. Erst tief in der Nacht steht fest: Für Schwarz-Grün in Hessen ist eine Neuauflage greifbar nahe. Nachdem Hochrechnungen lange so aussahen, als würden CDU und Grüne knapp die Mehrheit verpassen, zeigt mit dem vorläufigen Endergebnis gegen 2 Uhr: Es reicht. Mit einer Stimme Mehrheit.

Allerdings könnten die Verhandlungen alles andere als einfach werden. Denn die Partner treffen unter ganz anderen Voraussetzungen aufeinander: Hier eine angeschlagene CDU, die an massiven Stimmenverlusten herumknabbert und im Bund eine neue Chefin oder einen neuen Chef sucht. Mehr als 420.000 Wähler hat die Partei gegenüber verloren, mehr als ein Drittel der damaligen Wähler.

Und dort die Grünen, die so stark sind wie nie: Der bislang deutlich kleinere Partner würde in dem Zweierbündnis eine größere Rolle spielen und mit Selbstvertrauen seine Politik durchsetzen wollen. Wie viel Grün im Koalitionsvertrag kann die CDU mittragen? Und wie viele Ministerposten abtreten? Bislang gibt es mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz zwei Grüne am Kabinettstisch. Nun hat die Partei 220.000 Zweitstimmen dazugewonnen, fast neun Prozentpunkte mehr als 2013. Dem historisch starken Ergebnis ist zu verdanken, dass es überhaupt zu einer Neuauflage der Koalition reicht. Landeschef Kai Klose bemüht gar die Comicfigur "Spider-Man", um die Situation zu skizzieren: "Aus großer Kraft folgt große Verantwortung", zitiert er den Superhelden.

Rechnerisch kommen drei weitere Modelle in Frage: Auch für eine Ampel-Koalition reicht es - und für eine "große" aus CDU und SPD. Beide hätten ebenfalls genau 69 Sitze, die im neuen Landtag eine Mehrheit ergeben. Ein "Jamaika"-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP hätte eine komfortable Mehrheit.

Doch der liberale Spitzenkandidat René Rock winkt ab "Wenn Schwarz-Grün eine Mehrheit hat, dann wird sich die FDP nicht an der Regierung beteiligen", sagt er am Montag. Er wolle nicht als "Ersatzrad" dienen.

Dass sich die beiden größten Wahlverlierer, CDU und SPD, zusammentun werden, gilt als unwahrscheinlich, während bundesweit die Genossen sich eher aus einem solchen Bund hinaussehnen.

Grünen-Chef Klose kündigt an, aus "guten demokratischen Gepflogenheiten" SPD und FDP zu Gesprächen einzuladen. Doch eine Ampel wäre mit Problemen behaftet. Vor allem da die Grünen - um hauchdünne 94 Stimmen vor der SPD gelandet - Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten stellen dürfte: Genau das hat Rock ausgeschlossen.

Auch CDU-Chef Bouffier möchte den Gremien seiner Partei nun vorschlagen, sowohl Grünen als auch SPD und FDP Sondierungsgespräche anzubieten. Jedoch sagt er: "Es spricht einiges dafür, dass wir unsere Arbeit mit den Grünen fortsetzen können." Eine Zweier-Koalition komme für ihn eher in Betracht als Dreierbündnisse.

Kann eine schwarz-grüne Mehrheit ohne jedes Stimmenpolster stabil regieren? Im September 2015 trat die Grüne Mürvet Öztürk im Streit über die Asylpolitik aus ihrer Fraktion aus. Sollte so etwas noch mal passieren, wäre die schwarz-grüne Mehrheit passé.

Das muss kein Nachteil sein, findet Bouffier. Bei einer solch knappen Mehrheit herrsche große Disziplin, weil jeder wisse, was von ihm abhänge.

Mit knappen Mehrheiten wurde in Hessen schon häufiger regiert, etwa als 1999 eine schwarz-gelbe Regierung unter Roland Koch (CDU) mit 56 Sitzen an die Macht kam - SPD und Grüne kamen auf 54. Die absolute CDU-Mehrheit ab 2003 fußte ebenfalls auf gerade einem Sitz.

Erster Test für Schwarz-Grün II könnte ein anstehendes Bundesratsvotum sein, das Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklären soll. 2017 enthielt sich Hessen bei einer ähnlichen Abstimmung - weil die CDU dafür, die Grünen dagegen waren. Auch zu Entscheidungen über die Zukunft des Frankfurter Flughafens sind Szenarien denkbar, bei denen es in der Koalition ungemütlich werden könnte.

Hintergrund Abschaffung der Todesstrafe stößt nicht nur auf Zustimmung Wiesbaden. (hol) Bei der Volksabstimmung zur Verfassungsreform in Hessen deutet sich eine klare Zustimmung an. In den bislang ausgezählten Wahlkreisen nahmen die Wähler jeden der 15 Änderungsvorschläge an, wie aus ersten Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Die Zustimmung lag bei fast allen Punkten bei mehr [+] Lesen Sie mehr Abschaffung der Todesstrafe stößt nicht nur auf Zustimmung Wiesbaden. (hol) Bei der Volksabstimmung zur Verfassungsreform in Hessen deutet sich eine klare Zustimmung an. In den bislang ausgezählten Wahlkreisen nahmen die Wähler jeden der 15 Änderungsvorschläge an, wie aus ersten Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Die Zustimmung lag bei fast allen Punkten bei mehr als 80, teils sogar über 90 Prozent. Die Wähler konnten die Änderungen im Ganzen ablehnen oder annehmen oder jeweils einzeln abstimmen. Zu den umstrittensten Vorschlägen gehörten die Abschaffung der Todesstrafe, das Bekenntnis zu Europa und die Herabsetzung des Wählbarkeitsalters. In Waldeck-Frankenberg etwa lehnten rund 17 Prozent das Streichen der Todesstrafe ab, die das Grundgesetz ohnehin längst verbietet. Im Kreis Hochtaunus II lehnten rund 15 Prozent das Bekenntnis zu Europa ab. Das Landtagsmandat ab 18 Jahren war mit rund 29 Prozent noch unbeliebter. Ähnliche Bilder ergaben sich etwa in Darmstadt-Dieburg oder Kassel. Die Auszählung der Stimmen dauerte am Montag noch an. Mit einem Endergebnis rechnete der Landeswahlleiter erst für Montagabend oder Dienstag.

[-] Weniger anzeigen