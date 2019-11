Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Berlin. Die Badener fühlen sich wohler in ihrer Haut als die Schwaben - aber nur ein kleines bisschen. Doch keine der beiden Landsmannschaften kann sich auf ihr Befinden etwas einbilden. Sie liegen in einer deutschlandweiten Rangliste seit Jahren nur im Niemandsland der Glücksgefühle. Am glücklichsten sind die Menschen in Schleswig-Holstein. So die Bilanz einer aktuellen Studie.

Baden rutscht in der Untersuchung von Deutscher Post, Forschungsinstitut SOEP und Institut für Demoskopie Allensbach sogar erneut ab. Von Platz 2 vor vier Jahren jetzt auf Rang 7. Württemberg holt zwei Positionen auf und wird Neunter im Ranking des Wohlbehagens.

Laut "Glücksatlas", der heute in Berlin präsentiert wird, war die Lebenszufriedenheit aller Deutschen noch niemals so hoch wie 2019. Sie liegt aktuell bezogen auf die Themen Arbeit, Einkommen, Gesundheit und Wohnen bei 7,14 Punkten auf einer Skala bis 10. Damit wird das Ergebnis aus dem Vorjahr um 0,09 Punkte verbessert. Das ostdeutsche Glücksniveau steigt sogar um 0,11 Punkte auf das Allzeithoch von 7,0 Punkten und erreicht den höchsten Wert seit dem Mauerfall vor 30 Jahren.

> Badische Eigenheiten: Die Badener sind mit 7,1 Punkten mit ihrem Haushaltseinkommen überdurchschnittlich zufrieden und belegen in diesem Bereich Platz zwei. Ihr besonders hohes verfügbares Einkommen von 24.552 Euro ist gleichzeitig das zweithöchste in der Bundesrepublik. Mit 72,8 Prozent lebt in Baden ein besonders hoher Anteil an Verheirateten oder in einer Partnerschaft lebenden Personen. Nur in Württemberg (73,9 Prozent) und Brandenburg (73,7 Prozent) ist dieser Anteil höher. Die Badener zahlen den deutschlandweit geringsten Anteil ihres Einkommens für ihre Kaltmiete - nur 14,2 Prozent.

> Schwäbische Spezialitäten: In allen Bereichszufriedenheiten hat Württemberg hinzugewonnen. Insbesondere die Zufriedenheiten mit der Arbeit und der Gesundheit sind gewachsen. Bei "Wohnen und Freizeit" und dem Haushaltseinkommen sogar auf Platz drei. Den größten Abstand zum ewigen Rivalen Baden haben die Württemberger bei ihrer Arbeitszufriedenheit. Mit einem Anteil von 19,8 Prozent bei den über 65-Jährigen gehört Württemberg zu den jüngeren Regionen Deutschlands. Unter dem Strich schneidet Württemberg beim Gesamtglücksindex mit 7,21 genauso mittelmäßig ab wie Baden. Das ist erstaunlich, weil alle im Südweststaat ideale Rahmenbedingungen vorfinden: Niedrigste Arbeitslosenquote, hohes Bruttoeinkommen, wenig Kriminalität.

> Das wahre Glück wohnt in Schleswig-Holstein: Auch 2019 leben die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein. Schon seit 2013 steht das nördlichste Bundesland im Vergleich von 19 Regionen unangefochten an der Spitze. Platz zwei belegt erstmals Hessen vor Hamburg und Franken. "Zum Spitzenwert in der Zufriedenheit tragen die anhaltend gute Beschäftigungslage und die positive Entwicklung der Haushaltseinkommen bei sowie eine solide Robustheit der Bevölkerung gegenüber medialen Schlechtwettermeldungen", so die aktuelle Betrachtung. Der Abstand zwischen Ost und West hat sich nochmals verkleinert - auf 0,17 Punkte gegenüber 0,20 in 2018. Die glücklichsten Menschen im Osten leben in Thüringen, deren Zufriedenheit weiter kräftig auf 7,09 Punkte zunahm. Nur in Sachsen stieg die Zufriedenheit noch etwas stärker, und zwar um 0,07 Punkte auf aktuell 6,98 Punkte.

Mecklenburg-Vorpommern (6,87) rutscht wieder auf den 18. Platz zurück. Wie im vergangenen Jahr ist Brandenburg mit lediglich 6,76 Punkten Schlusslicht unter den deutschen Regionen.