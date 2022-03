Beleidigt, bedroht, geschlagen, gewürgt - an jedem einzelnen Tag im Jahr verzeichnet die Polizei in Baden-Württemberg im Schnitt mehr als 36 Fälle häuslicher Gewalt. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD her, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 13.234 Fälle im Südwesten. Die gute Nachricht: Nach jahrelangem Zuwachs nahmen die Fallzahlen der sogenannten Partnergewalt zuletzt wieder ab - nämlich 2021 um gute 4 Prozent. 2020 waren es nämlich noch 13.819 Fälle. 2019 wurden 13.048 Fälle verzeichnet und 2018 12.109 Taten.