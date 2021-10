Landwirtschaftsminister Peter Hauk (l.) will mit dem Bezirksvorsitz in Nordbaden ein wichtiges Parteiamt abgeben – und sieht in Moritz Oppelt (r.), seit kurzem Bundestagsabgeordneter aus dem Rhein-Neckar-Kreis, den geeigneten Nachfolger. Fotos: dpa/Helmut Pfeifer

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Karlsruhe. Peter Hauk ist einer der dienstältesten Minister der grün-schwarzen Landesregierung, er war bereits Landwirtschaftsminister von 2005 bis 2010 im schwarz-gelben und dann seit 2016 im grün-schwarzen Kabinett. Seit 2013 leitet er mit der CDU-Nordbaden den zweitgrößten CDU-Bezirk im Land. Nun zieht sich Peter Hauk aus der ersten Reihe der Parteipolitik zurück – "und dies aus freien Stücken", wie er gegenüber unserer Redaktion betont.

Beim anstehenden CDU-Bezirksparteitag am 29. Oktober in Hockenheim will der 60-Jährige aus dem Odenwald einem Jüngeren Platz machen. Hintergrund sind dabei für ihn auch die schlechten Ergebnisse der CDU im Bezirk Nordbaden bereits bei der Landtagswahl im vergangenen März – und nun auch bei der Bundestagswahl, wie er betont. Von ihren bisher neun Bundestagsmandaten im Bezirk hat die CDU Nordbaden drei verloren, nämlich in Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim.

"Beide Wahlergebnisse hängen mit den Spitzenkandidaten zusammen – aber natürlich nicht nur", so Hauk. Die CDU habe schon bei der Kabinettsbildung in Stuttgart den Umbruchprozess eingeleitet. "Da kann man nicht dabei stehen bleiben". Er habe sich gefragt: "Wo braucht die CDU nun Stärke?" Es komme darauf an, die CDU Nordbaden in der Bundespolitik wieder zu stärken – und die Union im Land nicht schwächen.

Deshalb schlägt er als seinen Nachfolger den neugewählten Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt vor, seit zwei Jahren bereits Hauks Stellvertreter im Bezirksvorstand. Momentan ist Oppelt noch Bezirksvorsitzender der Jungen Union. Im September gewann er mit 28,5 Prozent der Erststimmen den Wahlkreis Rhein-Neckar. Der 32-Jährige aus Neckargemünd, gelernter Jurist und vor seinem Einzug in den Bundestag in der Finanzverwaltung des Landes tätig, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich will den Bezirk in Berlin mit starker Stimme vertreten".

Hat Hauk keine Sorge, dass sein Rückzug als Aufforderung an CDU-Landeschef Thomas Strobl verstanden werden könnte, ebenfalls den Rückzug von seinem Parteiamt anzutreten? Diese Verbindung sieht Hauk überhaupt nicht und verweist darauf, dass von fünf verlorenen Wahlkreisen bei der Bundestagswahl drei in Nordbaden liegen. "Landespolitisch verändert sich überhaupt nichts mit meinem Rückzug vom Parteivorsitz." Und Hauk betont: "Ich werbe ausdrücklich für Thomas Strobl als Landesvorsitzender". Jener sei der Garant einer "stabilen Koalition in Stuttgart", betont Hauk.

Beim Landesparteitag der CDU am 13. November in Mannheim stellt sich Strobl aller Voraussicht nach zur Wiederwahl, genau geäußert hat er sich aber noch nicht. Der Landesvorsitzende tourt zur Zeit durch sämtliche Parteigliederungen, um die Stimmung zu erkunden.

Strobl als Vorsitzender, Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident habe, so Hauk, eine ganz andere wichtigere Rolle als er als Bezirksvorsitzender. Er selbst bleibe Minister und Abgeordneter, werde im künftigen Team der CDU Nordbaden der landespolitische Koordinator sein.

Der Wechsel an der Spitze der CDU Nordbaden ist in einem sehr kleinen Kreis vorbereitet worden. Eingeweiht waren der Landesvorsitzende Strobl sowie der Europaabgeordnete Daniel Caspary, CDU-Präsidiumsmitglied und Kreisvorsitzender im Landkreis Karlsruhe. Demnächst tagt der Bezirksvorstand der CDU, dort wird die Personalie endgültig präsentiert. Hauk wie Oppelt gehen davon aus, dass der Personalvorschlag auf große Zustimmung stoßen wird. Das letzte Wort haben die Delegierten, betonen beide, verweisen aber auf die gute Kultur im Bezirksverband. "Wir sind gegenseitig verlässlich", so Oppelt. Es sei auch ein Unterschied, ob ein Wechsel im Konsens stattfinde oder im Streit. > Kommentar S. 2