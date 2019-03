Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Die SPD-Führung tobt. "Das ist Kretschmanns Sündenfall", poltert Parteichef Andreas Stoch auch via Pressemitteilung. "In dieser Regierung herrscht offensichtlich nackte Panik aus Angst vor dem Volk." Dass die Landesregierung das Volksbegehren für gebührenfreie Kitas zurückgewiesen habe, sei "billiges politisches Taktieren". Grüne und CDU hätten angesichts des Kommunalwahlkampfes "die Hosen voll", langt Stoch verbal kräftig zu. Nichts habe Grün-Schwarz familienpolitisch auf die Reihe gebracht, "mit ihrer unsouveränen Taktiererei machen sie das jetzt aber nur noch schlimmer".

Was den SPD-Landeschef so in Rage bringt: Der Antrag für ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas ist "rechtlich unzulässig", wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Ein herber Rückschlag für die SPD, die Mitte Februar Bollerwagen mit 17.000 Unterschriften für das Volksbegehren in das Innenministerium gefahren hatte.

Der ursprüngliche Plan der Partei: Im Kommunalwahlkampf wollte man auch mit dem Thema Gebührenfreiheit auf der Straße präsent sein und Hunderttausende Unterschriften sammeln. Dieses Vorhaben ist vorerst gestoppt - auch wenn Stoch umgehend ankündigte, eine Entscheidung durch den Staatsgerichtshof herbeiführen zu wollen.

Das Innenministerium hatte nicht nur die eigenen, hausinternen Juristen den Antrag zum Volksbegehren prüfen lassen. Auch eine externe Begutachtung war veranlasst worden. Aus drei Gründen könne dem Antrag nicht stattgegeben werden, heißt es.

Erstens dürfe es laut Landesverfassung kein Volksbegehren und keine Volksabstimmung über das "Staatshaushaltsgesetz" geben. Laut Bundesverfassungsgericht würden Initiativen ausgeschlossen, die "gewichtige staatliche Einnahmen oder Ausgaben auslösen und damit den Haushalt des Landes wesentlich beeinflussen". Bei erwarteten Kosten von bis zu 730 Millionen Euro jährlich sei das aber der Fall.

Zweitens dürfe auch über "Abgabengesetze" kein Volksbegehren stattfinden. Um die "Beseitigung einer Abgabenpflicht" gehe es aber offensichtlich, heißt es in der Begründung des Innenministeriums.

Dritter Punkt: Das Ministerium bezweifelt, dass Baden-Württemberg überhaupt noch ein solches Kita-Gesetz erlassen kann, da doch der Bund mit dem "Gute-Kita-Gesetz" eine soziale Staffelung von Kosten regele. "Dem Land fehlt danach die Gesetzgebungskompetenz", so das Innenministerium.

SPD-Generalsekretär Sascha Binder glaubt nicht, dass diese Argumente greifen. Weder sei die Gesetzesvorlage ein "Abgabengesetz" noch "das Staatshaushaltsgesetz". "Ein entsprechendes verfassungsrechtliches Gutachten liegt uns vor", so Binder.

Im Staatsministerium weist man die scharfen Attacken, die seitens der SPD kommen, knapp zurück. Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, er halte die Einschätzung des Innenministeriums für "plausibel". Den Vorwurf politscher Taktiererei weist er zurück: "Es ging ausschließlich um eine fachliche Beurteilung, politische Erwägungen spielen dabei keine Rolle." Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz konstatiert bei Stoch einen politischen Rundumschlag "mit Schaum vor dem Mund", "ein plumpes politisches Manöver". CDU-Bildungspolitiker Karl Wilhelm Röhm sagte: "Wenn mehrere Stellen Bedenken haben, müssen wir das ernst nehmen. Wir gehen davon aus, dass alle Aspekte geprüft wurden."