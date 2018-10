Anna Hartnagel in ihrem Abgeordnetenausweis 1949. Foto: Landesarchiv BW

Stuttgart/Heidelberg. (sös) Ein kleiner Festakt in Stuttgart, eine kleine Würdigung einer Heidelbergerin: Die Landtags-FDP hat ihre Sitzungsräume in Stuttgart nach verdienten Persönlichkeiten benannt. Auch Anna Hartnagel (1900-1991) gehört dazu, eine "bislang wenig bekannte ’Demokratin der ersten Stunde’", so die FDP.

Hartnagel wurde am 8. Februar 1900 in Heidelberg geboren. Nach dem Besuch der Volks- und Höheren Mädchenschule absolvierte sie das Lehrerinnenseminar. Beruflich machte sie sich als Verlegerin einen Namen: 1925 gehörte sie zu den Gründern des "Hüthig-Verlags". Nach dem Weltkrieg gründete sie 1946 den Heidelberger Ähren-Verlag, der bis 1959 bestand. Die Lizenz der Besatzungsbehörde hatte sie am 18. Dezember 1945 erhalten. Das Verlagsprogramm war breit aufgestellt. Antiquarisch findet man neben Biographien von Abraham Lincoln und Gustav Stresemann auch Kinderbücher ("Stolperchen") oder "Das kleine Buch vom Sauerkraut mit Kochrezepten".

Ihre politische Karriere begann Hartnagel 1928 mit dem Eintritt in die Deutsche Volkspartei. Zwischen 1933 und 1945 blieb sie parteilos, dann trat sie 1946 der "Demokratischen Volkspartei" (DVP) bei, dem Vorgänger der Südwest-FDP. In den Landtag von Württemberg-Baden zog die Heidelbergerin erstmals 1949 ein - als Nachfolgerin eines prominenten Zeitgenossen: Als Theodor Heuss Bundespräsident wurde, übernahm sie sein Mandat. 1950 wurde sie als Abgeordnete für Heidelberg und Heidelberg-Land erneut gewählt. Die Legislatur endete 1952.

Im ersten Landtag des neu gegründeten Landes Baden-Württemberg saß Hartnagel zunächst nicht. Erst 1954 rückte sie für den verstorbenen FDP/DVP-Abgeordneten Friedrich Herrmann bis zum Ende der Legislaturperiode nach. Sie profilierte sich vor allem als Sozialpolitikerin.

"Sie verstanden zu führen und zu lenken", lobte das RNZ-Feuilleton die Politikerin zum 80. Geburtstag. "Wir könnten Hunderte, ja Tausende von Menschen brauchen, die so sind wie Sie". Zuletzt lebte Anna Hartnagel in Neckargemünd. Sie starb am 19. Juni 1991.