Von Brigttte Fritz-Kador

Heilbronn. Über Heilbronn drehen sich zur Zeit fast so viele Baukräne wie nach der Wende über dem Potsdamer Platz in Berlin - einige davon über dem Neubau der "experimenta e1". So heißt von nun der spektakuläre Neubau des Science Centers Heilbronn, der neben der nun als "experimenta e2" bezeichneten ersten "experimenta", einer alten Ölmühle in Backstein-Industriearchitektur das Ensemble vervollständigt, das Heilbronn vermutlich mehr prägen wird als die unmittelbar daneben entstehende Buga 2019 mit dem neuen Stadtteil Neckarbogen. Allein schon deshalb: Nach der Fertigstellung (auch die "experimenta e2" wird umgebaut) im März 2019 erwartete man jährlich mindestens eine Viertelmillion Besucher. Zum Vergleich: Seit 2009 gibt es die experimenta, bisher kamen insgesamt 1,3 Millionen Besucher. Mit rund 25.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wird die experimenta in Heilbronn das größte Science-Center Deutschlands sein.

Die Dimensionen dieser Einrichtung hat der Träger, die Dieter-Schwarz-Stiftung, jetzt und damit genau ein Jahr vor Eröffnung bei einem Ortstermin aufgezeigt - eine Dimension, von der der spektakuläre Neubau des Berliner Stararchitekten Matthias Sauerbuch schon auf den ersten Blick einen Eindruck vermittelt, die man aber erst dann wirklich erfasst, wenn man bei einer Baustellenbegehung die räumliche Innenwirkung erlebt, zugleich handfeste Fakten zu der "Bespielung" erfährt.

Dass experimenta-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch sagen kann, man sei im Zeitplan, grenzt fast an ein Wunder. Archäologische Ausgrabungen brachten fast ein Jahr Verzögerung, Der Neubau entsteht auf der Neckarinsel Hefenweiler, hier begann vor 800 Jahren der wirtschaftliche Aufbruch der Stadt. Hinzu kamen die Tücken des Neckars. Der Neubau ruht in einer Betonwanne, sein Untergeschoss liegt noch unterm Grundwasserspiegel. An den Bauarbeiten, bei der Innengestaltung und für die Bespielung arbeiten 40 nationale und internationale Unternehmen zusammen.

Das inhaltliche Konzept geht weit über das hinaus, was es bisher gab. Das Angebot in den Entdecker- und Erlebniswelten, Talentschmieden und Laboren wird vertieft und verbreitert, ausgedehnt auf alle Altersgruppen - auch in einer Form von animierender Unterhaltung, die über den "reinen Spaß" weit hinausgeht und nachhaltig wirken soll. Man soll, so fasst es Hansch zusammen, von jedem experimenta-Besuch etwas mit nach Hause nehmen, am besten auch fürs Leben.

Planetarium und ScienceDome, künftig geleitet von dem Astrophysiker Dr. Kai Gerhard Noeske, soll so ein Ort werden, an dem man, fachkundig angeleitet und eigenhändig an Teleskopen, in neue Galaxien vorstößt. Vor kurzem hat die "experimenta" dazu einen Kooperationsvertrag mit der Stiftung Planetarium Berlin abgeschlossen, eine bundesweit bisher einzigartige Form der Zusammenarbeit. Nicht genug der Superlative: In dem bisher weltweit einzigartigen ScienceDome mit einem um 180 Grad drehbarem Auditorium, zwei Veranstaltungsebenen (Bühne mit allen Spielvoraussetzungen bis zum Schnürboden und Kuppelmodus) sowie einem 700 Quadratmeter großen 360-Grad-Kuppelscreen werden Experimental- und Bühnenshows, auch eigens für Kinder entwickelte, die Welt naturwissenschaftliche Phänomene, den Makro- wie den Mikrokosmus erschließen.

Um per Kran ein Crash-Test Fahrzeug im Neubau zu platzieren, wurde ein Fenster wieder ausgebaut. Christian Sichau, Leiter des Ausstellungsbereichs, ist sich sicher, dass das eines der Höhepunkte der Ausstellung sein wird. Das Auto zeigt das Ergebnis eines realen Crash-Tests, nacherlebbar in der Virtual-Reality-Darstellung einer Simulation.

Allein die Entdeckerwelten bieten auf vier Etagen rund 275 interaktive Exponaten. Hier sei auch einmal das Große im Kleinen zu entdecken, sagt Sichau, das wird auch Orientierung bieten in einer sich in vielfältiger Weise verändernden Welt.

Die neue Experimenta ist nach Einschätzung von Architekt Sauerbuch Bühne, Instrument und Skulptur zugleich und "die Architektur getragen von Eleganz, Transparenz und "sachlicher Poesie", denn "experimentieren wurde hier zum zum architektonischen Prinzip. Dies zeigt zum Beispiel die Konzeption der Talentschmieden. Sie sind im Zentrum der Spirale als vier raumgroße Glaskörper eingehängt und bilden den leuchtenden Kern dieses kristallinen Gebäudes. "Diese Konstruktionen gehen an die Grenzen des Machbaren", sagt Sauerbuch. Da lässt sich nur noch sagen: Wie gut, dass es bei der Schwarz-Stiftung keine Grenzen des Finanzierbaren gibt.