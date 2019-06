Im Erlebnispark Tripsdrill wurde einer der größten Abenteuerspielplätze in Süddeutschland eingeweiht. Foto: Hans Georg Frank

Cleebronn. (hgf/zg) 1400 Quadratmeter Fläche, 250 Elemente aus Robinien- und Kiefernholz, ein 15 Meter hoher Kletterturm, Kapazität für 500 Kinder gleichzeitig, Investitionskosten von mehr als einer Million Euro - der neue Spielplatz im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn ist eine Anlage der Superlative. Nach Angaben der Betreiberfamilie Fischer handelt es sich bei dieser Bereicherung des kontinuierlich vergrößerten Angebots an allerhand Beschleunigungsapparaten um "einen der größten Abenteuerspielplätze Süddeutschlands".

Besucher im Alter von zwölf Monaten bis 99 Jahren sollen ihren Spaß haben beim Selbermachen und Selberbewegen in neun Bereichen. Ob sich Großeltern allerdings auf die zehn Meter lange Netzbrücke trauen oder durch die acht Meter lange Wendelrutsche wagen, bleibt abzuwarten.

Unter dem Platz, der mit Sand und Holzschnitzeln bedeckt ist, befindet sich ein Speicherbecken. Dieses Reservoir fasst 260.000 Liter Brunnenwasser, mit denen die Grünanlagen des Areals gegossen werden können.

Mit der Spielewelt, die dem Motto Sägewerk gewidmet ist, schafft der älteste Freizeitpark Deutschlands einen weiteren Zeitvertreib für seine Besucher. Am Fuße des weithin sichtbaren Michaelsbergs wurde vor 90 Jahren die Altweibermühle eröffnet. Bei dieser ungewöhnlichen Verjüngungseinrichtung handelt es sich um die Keimzelle des beliebten, immer wieder prämierten Ausflugsziels für Familien. Zunehmend finden dort auch vergnügliche Lustbarkeiten statt für angehende Ehepartner, die getrennt voneinander noch einmal ihren Spaß im Freundeskreis haben möchten.

Und auch das Wildparadies lockt gerade in der ersten Jahreshälfte mit einer Tierwelt, die sich über Nachwuchs freut - sowohl in den weitläufigen Freigehegen als auch im Streichelzoo. Ob gefiedert, kuschlig, borstig oder zottelig - jedes Jungtier fasziniert auf seine eigene Art. Bei den Yaks, den urtümlich anmutenden Rindern aus dem Himalaya, sind seit Mitte Mai schon zwei Kälber zur Welt gekommen. In Sichtweite springen die frechen Mufflons, bei denen sich ebenfalls Nachwuchs eingestellt hat, über Stock und Stein. Kindersegen gab es außerdem bei den Wildschweinen - im frechen Streifen-Look tollen vier Frischlinge zwischen ihren borstigen Artgenossen umher.

Auch von den verschiedenen Hirscharten gibt es Neuigkeiten: Das winzige Jungtier der Muntjak-Zwerghirsche ist gerade mal so groß wie ein Kaninchen, und bei den Ouessant-Schafen auf der Streichelwiese vor den Schäferwagen hat ein knappes Dutzend Lämmchen das Licht der Welt erblickt: Sie tollen nun als schwarzes Wollknäuel über ihre Weide.

In der Falknerei gibt es einen ganz besonderen Neuzugang: Die Gänsegeier hatten schon im März ein Ei gelegt, dann aber doch nicht mit der Brut begonnen. Kurzum entschieden die Tripsdriller Falkner, es künstlich auszubrüten. Nach rund 50 Tagen in der Brutmaschine schlüpfte das Küken.