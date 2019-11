Von Nico Pointner

Stuttgart. Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht: Baden-Württemberg liegt beim Ausbau der erneuerbaren Energien neben Schleswig-Holstein im Ländervergleich an der Spitze – hat aber dennoch Nachholbedarf. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE). Das Land punktet demnach vor allem mit umfassenden Klimaschutzzielen, Informationsangeboten, Monitoring, Förderprogrammen und ambitionierten Maßnahmen für mehr erneuerbare Energien beim Heizen. Die politischen Bemühungen könne das Land aber noch nicht in gleichem Maße in entsprechende Ergebnisse ummünzen. Vor allem beim Ausbau der Windenergie hakt es.

Die Studie betrachtet nicht nur die Erfolge, sondern auch die Anstrengungen der Länder bei der Energiewende. Das sei wichtig, um Länder wie Baden-Württemberg nicht zu benachteiligen, die mit erschwerten Startvoraussetzungen zu kämpfen hätten, sagte Magnus Maier, einer der Autoren der Studie. Dazu zählt etwa weniger Wind.

Baden-Württemberg liegt etwa bei den Anstrengungen mit Abstand an der Spitze der Länder, bei den Erfolgen aber nur auf Platz fünf. So konnte man die Treibhausgasemissionen nicht im geplanten Ausmaß senken. Mit einem erneuerbaren Anteil am Bruttostromverbrauch von 27,1 Prozent im Jahr 2017 erreicht das Land nur Rang zehn unter den Ländern. Bei der Zunahme der erneuerbaren Stromerzeugung reicht es sogar nur für Platz zwölf.

Ein Hauptproblem ist der schwache Ausbau der Windenergie. „Bei der Stromerzeugung aus Windenergie, gemessen am Potenzial, belegt das Land den letzten Platz“, heißt es in der Studie. Zugrunde liege eine Studie, wonach zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie geeignet seien, sagte Maier.

Die Agentur für Erneuerbare Energien, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) haben 61 Kriterien wie Ökostrom-Anteil, Forschung und Patente, politische Ziele und Maßnahmen oder Arbeitsplätze in der Branche verglichen. Auf Platz drei landete Bayern. Die letzten Plätze belegten Sachsen, Berlin und das Saarland. Es ist seit 2008 der sechste Ländervergleich. Baden-Württemberg liegt seit dem ersten Vergleich 2008 in der Spitzengruppe.

„Die Studie zeigt, dass es für einen erfolgreichen Fortgang der Energiewende und das Erreichen der Klimaziele noch vieler weiterer Anstrengungen in allen Bundesländern bedarf“, betonte Frithjof Staiß vom ZSW.

Ende 2018 lieferten 720 Windkraftanlagen im Südwesten Strom – doppelt so viele wie Ende 2011. Nach 123 Anlagen im Jahr 2017 wurden 2018 aber nur 35 Windräder neu gebaut, im ersten Halbjahr 2019 sogar nur drei. Windenergie macht damit laut AEE 3,3 Prozent der Stromerzeugung im Südwesten aus. Das einstige Ziel der Landesregierung, zehn Prozent bis 2020, liegt in weiter Ferne.

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) fühlt sich durch die Studie bestätigt. Weichenstellungen reichten nicht aus. „Es muss auch jemanden geben, der die Strecke fährt, auf der wir die Weichen stellen.“ Für den schwachen Ausbau der Windenergie kritisiert er den Bund. „Die Bundesregierung macht mit ihrer Energiepolitik den Windausbau so unattraktiv, dass es kaum noch Interesse bei Investoren und Projektierern gibt“, teilte er mit. Aber auch die Gemeinden stehen nach Unterstellers Meinung auf der Bremse. Sie müssten Bebauungspläne aufstellen und Freiflächensolaranlagen ermöglichen, sagte Untersteller. „Bei uns tut der Gemeindetag alles andere, als solche Vorhaben zu unterstützen.“ Der Gemeindetag wehrte sich gegen die Kritik. Der Minister schiebe den Kommunen im Land den schwarzen Peter dafür zu, dass seine Energiepolitik bei den Bürgern floppe, so Gemeindetagspräsident Roger Kehle.

Der energiepolitische Sprecher der SPD im Landtag, Gernot Gruber, sprach von einem „Spitzenplatz voll heißer Luft“. Es sei merkwürdig, wenn das Land Baden-Württemberg einen Spitzenplatz in einem Energiewende-Ranking erreicht, wenn das kleinere Rheinland-Pfalz zuletzt zehnmal so viele Windkraftanlagen ans Netz brachte. „Nur der Bund kann daran nicht die Schuld tragen.“