Was bei einem Corona-Verdacht an Schulen geschieht, ist nicht einheitlich geregelt. F.: dpa

Stuttgart. (lsw/sös) Angesichts der Maskenpflicht im Unterricht sieht es das baden-württembergische Sozialministerium nicht mehr als zwingend notwendig an, ganze Klassen bei einem Corona-Fall in Quarantäne zu schicken. Stattdessen könnten nur noch direkte Kontaktpersonen wie Sitznachbarn isoliert werden, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Ziel sei es, ein landesweit einheitliches Vorgehen zu erreichen. An entsprechenden Handlungshinweisen werde im Ministerium bereits gearbeitet. Darin folge man aktualisierten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ob einzelne Schüler oder ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden, entscheiden dem Sprecher zufolge aber nach wie vor die zuständigen Gesundheitsämter. Das Kultusministerium sieht das unterschiedliche Vorgehen kritisch und fordert Einheitlichkeit.

Derzeit sind von den rund 67.500 Klassen an 4500 Schulen in Baden-Württemberg 279 aufgrund einer Corona-Infektion oder einem Verdacht aus dem Präsenzunterricht genommen worden. Davon betroffen sind 225 Schulen. An 50 dieser 225 Schulen sind laut Kultusministerium lediglich einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne bzw. Isolation. Nur eine Schule ist vollständig geschlossen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat allerdings kein Verständnis für eine Lockerung der Quarantäne-Regelungen – und kritisiert, dass Schulleitungen die Arbeit überlasteter Gesundheitsämter übernehmen und über die Quarantäne der Schüler entscheiden müssen. "Das Krisenmanagement des Kultus- und Sozialministeriums ist für die Schulen eine Zumutung, sorgt für Chaos und zu einer weiteren Belastung für die Schulleitungen", betonte die Landesvorsitzende Doro Moritz. Es werde der falsche Eindruck erweckt, dass Covid-19 im Klassenzimmer harmlos sei. Die Schutzmaßnahmen in Kitas und Schulen müssten verbessert und mehr Personal zur Verfügung gestellt werden.

Linie der Landesregierung ist es – in Übereinstimmung mit den anderen Ländern – die Kitas und Schulen im Land offenzuhalten, während für andere Bereiche im November harte Maßnahmen beschlossen wurden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte deutlich gemacht, dass es dabei auch darum geht, Familien zu entlasten. Zudem seien Schulen und Kitas bisher nicht als besondere Ansteckungsherde in Erscheinung getreten, so die Position der Landesregierung.

Zumindest für jüngere Kinder stützt auch eine aktuelle Studie der Universität Frankfurt diese Einschätzung. Bei der "Safe-Kids-Studie" in Zusammenarbeit mit dem hessischen Sozialministerium waren über einen Zeitraum von zwölf Wochen 825 Kinder sowie 372 Mitarbeiterinnen in 50 Kitas in Hessen getestet worden, wie die Universität am Mittwoch mitteilte. Dabei seien nur zwei Probanden positiv getestet worden – in beiden Fällen Erzieherinnen.

Im Untersuchungszeitraum (18. Juni bis 10. September) sei die Rate an Neuinfektionen landesweit allerdings als niedrig einzustufen gewesen, hieß es. Daher seien die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf ein Umfeld mit hoher Inzidenz übertragbar. Im Studienzeitraum hätten jedoch auch die hessischen Sommerferien und die Wochen danach gelegen, in denen es zu einem Anstieg der Fallzahlen kam.

"In den zwölf Wochen Beobachtungszeitraum hat sich wohl keines der mehr als 800 untersuchten Kinder infiziert", sagte Studienleiterin Sandra Ciesek. "Die Wahrscheinlichkeit scheint also extrem gering zu sein, dass sich Kinder anstecken." Überraschend sei dieser Befund insofern, als die meisten Infektionskrankheiten wie Erkältungen oder die saisonale Grippe sich sehr schnell in Kitas und Schulen verbreiteten, erklärte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. "Ausgerechnet bei Sars-CoV-2 scheint das aber nicht so zu sein."