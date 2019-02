Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Ideen sprudelten nur so: DHBW-Professorin und Studiengangsleiterin BWL-DLM Dr. Yvonne Zajontz hat im Rahmen einer Semesterarbeit ihre Studenten animiert, konkrete Vorschläge dazu zu machen, wie Heilbronn zur Schwarmstadt wird, also zu einer Stadt, die Menschen, vor allem junge, anzieht und zum Bleiben bringt. Auf Anregung von Robert Mucha, auf den die Schwarmstadt-Initiative zurückgeht, wurde die Bahnhofsvorstadt als "Reallabor" dafür gewählt. Denn darin sind sich alle und inzwischen auch Teile der Stadtverwaltung sowie des Gemeinderats einig: Hier liegt jede Menge Potenzial brach.

Dazu, wie die Bahnhofsvorstadt zu einem Ort der Kreativwirtschaft wie auch der Kneipengänger, zu einem Kiez mit Lebensqualität, zum Schauplatz einer bunten und lebendigen Mischung von Alt und Jung, Läden, Handwerkern, alteingesessenen Unternehmen wie auch Start-ups werden kann, lieferten drei Gruppen von DHBW-Studenten jede Menge Ideen und Vorschläge, nicht aus der Luft gegriffen, sondern auch auf wissenschaftlich erforschten Basisdaten.

Dass dennoch ein Fazit lautete: "Keiner zieht für eine gute Kneipe in eine andere Stadt. Aber keiner bleibt in einer Stadt ohne eine gute Kneipe" zeigte auch, dass der Fokus der jungen Zielgruppe verstanden werden muss. Das gilt auch dann, wenn die Komponenten Kultur und Kulturangebote, abgesehen von Musik, kaum eine Rolle in den Semesterarbeiten spielten. Ihren sonstigen Wert mindert das aber nicht. Die jungen Studierenden schauten genau darauf, wie die Szene in Heilbronn ist und was man auch andernorts zu Wege gebracht hat. Zwei Studenten waren dafür eigens nach Hamburg gefahren. Eine Erkenntnis war allen gemeinsam: Man braucht eine Führungskraft, einen Kümmerer, Strukturen, vor allem aber auch die politische Unterstützung.

Wie es mit der aussieht, ist noch fraglich. Zur Vorstellung der Seminararbeiten waren alle Stadträte eingeladen, gekommen war nur zwei: Birgit Brenner von der "Bunten Liste" und Prof. Joachim Cyran von der CDU. Er zeigte sich beeindruckt von den Ideen und war sich sicher, dass es auf dem Rathaus dafür Unterstützung geben wird.

Dort war man allerdings zunächst wenig begeistert von dem, was eine gemeinsame Studie von DHBW und dem Magazin "Hanix" (1089 Heilbronner wurde nach wissenschaftlichen Kriterien befragt) zutage brachte. Es fehlt den jungen Leuten - trotz allem "Aufbruch Heilbronn" und "Bildungsstadt Heilbronn" - an einem pulsierenden Stadtleben, Treffpunkten, Läden und Gastro-Betrieben. "Eine Gesamtzufriedenheit von 3,2 (nach Schulnoten) hält keine Absolventen mit einem Schnitt von 1,0", meinte Mucha. Eine Zahl aus dem letzten Jahr bestätigt es: Ungefähr 2000 Jugendliche verlassen direkt nach dem Schulabschluss ihre bisherige Heimat Heilbronn und Umgebung.

Susan Barth, Diplompsychologin an der Hochschule Heilbronn und Start-up-Fachfrau hat mit dem Verein zur Zukunftsentwicklung ein Instrument für die Schwarmstadt-Idee, nun wird es drauf ankommen, was der Stadtspitze das vielfältige Engagement wert ist. Die Anwesenheit von Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, setzte dazu ein deutliches Zeichen. Die Siegerinnen unter den drei Studenten-Teams, Alicia Hahn und Bairavi Jey, durften ein Preisgeld der Stiftung in Höhe von 300 Euro als Anerkennung mit nach Hause nehmen.

Wertvolle Erkenntnisse wie auch Ansatzpunkte, aber lieferten alle drei Seminararbeiten. Fast irritierende Feststellungen darunter waren die, dass die "Mentalität" der Heilbronner mit ein Grund für die mangelnde Attraktivität der Stadt sein könnte - und auch, dass unter den Studenten in Heilbronn für eine lebendige und aufgeschlossene Szene die Geisteswissenschaftler fehlten, da diese in den Universitätsstädten immer schon das "geistige" Klima am nachhaltigsten bestimmten.

Ein besonderer Anreiz für kreatives Träumen waren für alle Teams die leerstehenden Hallen auf dem Dautel-Areal. Was sich hier sechs junge Leute alles hineingedacht haben, von Cafés, Werkstätten, IT-Laboren, Tanz-Workshops, Co-Working ist ebenso kunterbunt wie attraktiv, sinnvoll und bot viele Ansätze. Man kann nur gespannt darauf sein, ob, und wenn ja, von wem und in welcher Form diese für die Bahnhofsvorstadt aufgenommen werden, wie viel Präsenz die Kreativ-Szene in der Bahnhofsvorstadt im Kommunalwahlkampf haben wird.