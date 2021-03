Von Sören S. Sgries

Heidelberg. In einer Woche, am 14. März, wird in Baden-Württemberg der neue Landtag gewählt. Doch wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer bisherigen Landesregierung? Wie blicken sie auf die Opposition? Wie auf die Spitzenpolitiker? Danach fragte das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungen im Zeitraum vom 19. bis 26. Februar über 1000 Menschen im Land. Die Ergebnisse im nächsten BaWü-Check:

> Mehrheit zufrieden mit Krisenmanagement: Auch wenn andere Umfragen belegen, dass die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement wächst: Auch im BaWü-Check attestiert noch eine Mehrheit (54 Prozent) der Landesregierung in der Corona-Krise gute oder sehr gute Arbeit. Unzufrieden sind 27 Prozent. Wobei auffällig ist, dass die persönliche Betroffenheit eine entscheidende Rolle spielt. Höhere Bildungsschichten – die eher weniger von wirtschaftlichen Einbrüchen betroffen sind – bewerten die Regierungsarbeit deutlich besser als die einfachen Bildungsschichten. Auch bei Eltern schulpflichtiger Kinder, die unter den Schulschließungen leiden, ist der Anteil der Kritiker deutlich größer.

> Staatliches Versagen: Die größten Probleme im staatlichen Verantwortungsbereich sehen die Befragten beim Digitalunterricht, diesen nennen 69 Prozent. Als weitere Problemfelder genannt werden Auszahlung von Wirtschaftshilfen (68), Vergabe von Impfterminen (65), Erreichbarkeit von Behörden (45), Gesundheitsversorgung (35) und Kinderbetreuung (33). Bedenklich: Jeder Zweite hat zudem das Gefühl, er sei in dieser Lage "ohnmächtig", könne sich an niemanden mit seiner Kritik und seinen Anregungen wenden. Anders sehen das nur 19 Prozent.

> Gemischte Bilanz für Grün-Schwarz: Rückblickend auf die gesamten letzten fünf Jahre bekommt die grün-schwarze Landesregierung ein gemischtes Zeugnis ausgestellt. 32 Prozent sprechen von einer erfolgreichen Zeit, 26 verneinen das. 42 Prozent sind unentschieden. In diese Bewertung spielt allerdings die Corona-Pandemie entscheidend mit hinein. Wer das Krisenmanagement kritisiert, findet auch die Gesamtbilanz eher schlecht.

> Oppositionsarbeit der SPD wird geschätzt: Auch wenn die SPD in aktuellen Wahlumfragen eher schlecht dasteht: Im BaWü-Check wird sie als die aktivste Oppositionspartei eingeschätzt. Jeder vierte Befragte sieht die Sozialdemokraten in dieser Rolle. Bei der FDP sind es nur neun Prozent, bei der AfD elf Prozent.

> Kretschmann am beliebtesten: 92 Prozent der Befragten kennen den grünen Ministerpräsidenten, der auch die höchste Popularität genießt: 72 Prozent haben von ihm eine gute Meinung, 28 Prozent eine schlechte. CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann ist zwar 63 Prozent der Befragten bekannt, aber nur 32 Prozent haben eine gute Meinung von ihr – schlechter steht nur AfD-Spitzenkandidat Bernd Gögel da (27).

> Innenminister sehr bekannt: Zu den bekanntesten Spitzenpolitikern zählen nach Kretschmann und Eisenmann der CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl (59 Prozent) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne, 39 Prozent). Die besten Noten nach Kretschmann bekommt SPD-Spitzenkandidat und Ex-Kultusminister Andreas Stoch (gute Meinung: 55 Prozent). Er hat ansonsten aber das Problem, dass er relativ unbekannt ist: Nur 30 Prozent der Befragten konnten mit seinem Namen etwas anfangen. Bei FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke sind es 22 Prozent, beim AfD-Mann Gögel zwölf Prozent.

> Wichtigste Themen: Wird nach den wichtigsten Aufgabenbereichen für eine gute Zukunft des Landes gefragt, steht die Bekämpfung des Corona-Virus ganz oben auf der Prioritätenliste. 67 Prozent sehen hier einen Schwerpunkt, dicht gefolgt von der Forderung, die Unternehmen und Selbstständigen zu unterstützen, die von der Krise besonders betroffen sind (64 Prozent). Top-Thema ohne Corona-Bezug ist die Förderung von ausreichend Wohnraum, die zwei Drittel der Befragten fordern – wobei das Frauen (72 Prozent) deutlich wichtiger ist als Männern (60 Prozent). Themen, denen Männer eine höhere Priorität beimessen, sind der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Männer: 47; Frauen: 32 Prozent), Innovationsförderung (45:28), Schaffung guter Standortbedingungen (44:36) und einer effizienten Verwaltung (37:21). Ansonsten unterscheidet sich die Einordnung durch Männer und Frauen nur geringfügig.