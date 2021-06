Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An diesem Freitag steht auf der Tagesordnung des beim Stuttgarter Sozialministerium angesiedelten Lenkungskreises "Digitales Gesundheitsamt" mal wieder ein Problemfall: das digitale Kontaktnachverfolgungssystem Sormas. Die Software, so das Versprechen, soll für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern sorgen und so den Kampf gegen Corona auf eine neue Stufe heben. Die deutschlandweite Umstellung haben sich Bund und Länder fest in die Hand versprochen. Bis Ende Februar 2021, so die im Herbst 2020 getroffene Vereinbarung, sollte das System in allen 375 Gesundheitsämtern installiert sein.

Tatsächlich ist die Software bis heute vielerorts nicht im Einsatz. In Baden-Württemberg haben zwar alle 38 bei den Stadt- und Landkreisen angesiedelten Gesundheitsämter die Software installiert. Doch bei der großen Mehrheit schlummert das Programm ungenutzt auf den Servern, nur 13 arbeiten damit. "Selbst von diesen 13 haben die meisten Sormas nicht vollständig im Einsatz", sagt der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski. Den Grund liefert er gleich mit: "Die Gesundheitsämter wollen die Systeme, die sie selbst aufgebaut haben, nicht gegen eines austauschen, das seine Versprechen nicht erfüllt."

Die digitale Verknüpfung der Informationen über Landkreise hinweg gilt als zentrales Argument für Sormas. Die fehlende Möglichkeit, Daten mit bestehenden Systemen auszutauschen, als großer Nachteil. Viele Ämter wollten Sormas nur zur Kontaktpersonennachverfolgung nutzen, nicht aber für die Fallbehandlungsfunktion, berichtet ein Insider. Die Fallbehandlungsfunktion habe bei Sormas nur "Trabbi"-Standard, dafür wollten die Praktiker nicht ihre bisherigen "Mercedes"-Systeme aufgeben und pochten daher auf einer bidirektionalen Schnittstelle zu den vorhandenen Systemen.

Die Beschlussvorlage des Stuttgarter Sozialministeriums für die Tagung des Lenkungskreises, in dem auch das Innenministerium sowie Landkreis- und Städtetag vertreten sind, sieht nun eine zeitliche Streckung des Einsatzes vor: Danach soll der "Sormas-Rollout bis 31. August 2021" verlängert werden. Oder wird damit der Einstieg in den Ausstieg vorbereitet?

"Ein Ausstieg aus Sormas ist nicht geplant, wir lassen nicht daran rütteln", versichert ein Sprecher von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Zugleich macht er deutlich, dass es an der Umsetzung hakt – und wer dafür aus Landessicht die Verantwortung trägt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Lucha und die Präsidenten von Städtetag und Gemeindetag im Land, Joachim Walter (CDU) und Peter Kurz (SPD), haben Gesundheitsminister Spahn im Mai in einem gemeinsamen Schreiben aufgefordert, die Schnittstellen "kurzfristig" bereitzustellen. Seit wenigen Tagen liegt Spahns Antwort vor: eine diplomatisch verpackte Zurückweisung des Anliegens aus Stuttgart. Das Angebot, landesseitig die Schnittstellenproblematik anzugehen, fand in Berlin ebenfalls keinen Widerhall. Eine Lösung des schwelenden Konflikts ist damit nicht in Sicht.