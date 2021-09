Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Jetzt gehe es darum, "ans Ganze" zu denken, darum, eine "verlässliche und stabile Regierung" mit einem klaren Kompass zu bilden: Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Winfried Kretschmann mit diesen Worten das Landtagswahlergebnis im Südwesten einordnete. Der grüne Ministerpräsident hatte damals, im März, verschiedene Optionen, wie eine künftige Landesregierung aussehen könnte – auch eine "Ampel" wurde sondiert. Und – ebenfalls eine Parallele zur aktuellen Bundestagswahl – auch in Baden-Württemberg musste die CDU eine heftige Wahlschlappe einstecken. Sie versuchte dennoch, sich zu behaupten.

Kann der Südwesten also Fingerzeige liefern, was auf Bundesebene zu erwarten ist? Zeit für einen Blick auf die Lage der Parteien im Ländle.

Als „Koalitionsschmied“ gefragt? Thomas Strobl. Foto: dpa

Die CDU sucht Rettung in der Regierung

CDU-Landeschef Thomas Strobl weiß, wie wichtig es sein kann, trotz miserabler Wahlergebnisse schon früh Pfosten einzurammen. Und die Südwest-CDU schnitt am Sonntag tatsächlich hundsmiserabel ab – um 9,6 Prozentpunkte rutschte ihr Wahlergebnis in den Keller. Mehr als im Bundestrend, wo die Union "nur" 8,9 Prozentpunkte verlor. Also stimmte Strobl die Partei schon Sonntagabend auf "eine langwierige und schwierige Regierungsbildung" ein. Seine Vision: "eine Zukunftskoalition". "Das können Union, Grüne und FDP gemeinsam schaffen."

So wie CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in der Vergangenheit bewiesen hat, mit welcher Zähigkeit er Machtkämpfe durchzustehen bereit ist, so hat Strobl sich einen Ruf als "Koalitionsschmied" erworben. 2016 eilte er erstmals als Architekt von Grün-Schwarz nach Stuttgart. 2021 war es wohl zentral auch der Einfluss des Vize-Regierungschefs, der letztlich in Winfried Kretschmann die Überzeugung reifen ließ, ein "Weiter so" mit der CDU sei sinnvoller als ein Ampel-Experiment mit SPD und FDP. Strobl selbst hat schon vor der Bundestagswahl signalisiert, dass er sich in seiner Funktion als CDU-Bundesvize auf aufreibende Verhandlungen in Berlin einstelle – so wie schon 2017, als er sich in den Jamaika-Verhandlungen verausgabte.

Die Gefahr: In Teilen der Südwest-CDU rumort es noch – gerade auch was die Rolle Strobls bei der Landtagspleite (historisch schlechte 24,1 Prozent, -2,9) angeht. Die Aufarbeitung war für die Zeit nach dem Bundeswahlgang versprochen.

"Showdown" könnte am 13. November sein, wenn beim CDU-Landesparteitag der Parteichef wiedergewählt werden will. Ob der gewiefte Taktiker Strobl die Reihen bis dahin hinter sich geschlossen halten kann? Es dürfte auch an der Entwicklung in Berlin liegen – mitten in Koalitionsverhandlungen müsste die Partei ihn stützen. Zumal diejenigen, die in der Vergangenheit schon mehrfach vorsichtig sondierten, ob sie gegen Strobl eine Chance hätten, dann noch auf Regierungsposten in Berlin spekulieren dürften.

Wolfgang Schäuble setzte sich für Laschet ein – und verliert durch das schlechte Unionsergebnis sein Amt als Parlamentspräsident. Foto: dpa

Sollte der "Jamaika"-Traum dann allerdings bereits zerplatzt sein, hat Strobl größere Probleme. Zumal auch noch nicht absehbar ist, welche Rolle sein Schwiegervater, Wolfgang Schäuble, in den kommenden Tagen und Wochen spielen darf. Der 79-Jährige galt als eine der zentralen Figuren, die letztlich Laschet als Kanzlerkandidat in der CDU-Führung durchsetzten – und CSU-Chef Markus Söder zurück nach München schickten.

Die folgende Wahlschlappe mit dem "falschen" Kandidaten geht auch mit dem Routinier aus dem Schwarzwald heim. Seinen Wahlkreis Offenburg holte er zwar noch direkt – aber mit einem Einbruch um 13,2 Prozentpunkte. Und das prestigeträchtige Amt des Bundestagspräsidenten ist er auch bald los: Das steht traditionell der stärksten Fraktion zu. Künftig also der SPD. Schäuble als Hinterbänkler? Kaum vorstellbar. Aber vielleicht überrascht er als Strippenzieher ja noch?

Kein Kretschmann in Berlin: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ehefrau Gerlinde zeigten sich gutgelaunt vor der Stimmabgabe. Sohn Johannes (r.) verpasste aber das Mandat. Foto: dpa

Grüne: stark, aber wenig Einfluss

Im Südwesten findet sich die Ökopartei vielleicht noch mehr als in anderen Bundesländern in der paradoxen Situation, dass das Wahlergebnis einerseits ein historischer Erfolg ist – sich andererseits aber wie eine herbe Klatsche anfühlt. Neben den 32,6 Prozent bei der Landtagswahl wirkt eben auch die Bundestagsbestmarke von 17,2 Prozent (+3,7) in Baden-Württemberg eher mickrig. Zumal auch die Landesliste nicht so "gezogen" hat, wie es viele Parteianhänger hofften.

Bestes Beispiel: Kretschmanns Sohn Johannes (43), im Vorfeld in nahezu allen Medien mit großen Porträts bedacht, enttäuschte im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen nicht nur beim Kampf um das Direktmandat – nur 16,9 Prozent der Wähler stimmten für ihn. Auch sein Listenplatz 21 half bei Weitem nicht. Nur die ersten 18 sitzen künftig in Berlin.

Ein starker Erfolg hingegen: Erstmals gab es Direktmandate. Gleich vier der bundesweit 16 grünen Wahlkreissieger kommen aus Baden-Württemberg, angeführt von der Heidelbergerin Franziska Brantner und dem Stuttgarter Cem Özdemir. Der wurde mit 40,0 Prozent der Erststimmen grüner "Stimmenkönig". Weitere Mandate gab es für die beiden 26-jährigen Nachwuchs-Politikerinnen Zoe Mayer (Karlsruhe) und Chantal Kopf (Freiburg).

Cem Özdemir holte mit 40,0 Prozent eines der vier grünen Direktmandate – und dürfte auf einen Regierungsposten in Berlin hoffen. Foto: dpa

Bemerkenswert: Gerade der Durchmarsch Özdemirs macht noch einmal deutlich, welches Potenzial in dem 55-Jährigen schlummert.

Das Stuttgarter Rathaus: Özdemir hätte es wohl geholt, wenn er zur Oberbürgermeisterwahl angetreten wäre. Und auch in der Landespolitik könnte er die Grünen in die Zeit nach Kretschmann führen. Wenn er denn bloß gewollt hätte. Bisher gab er ja immer bundespolitischen Ambitionen den Vorzug. Ob das diesmal aufgeht? Erstzugriff auf die attraktivsten Ministerien hätten wohl Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck. Danach wird es deutlich enger bei der Auswahl – und in Flügel- und Frauenfragen kann Özdemir sicherlich nicht punkten. Erst recht nicht, wenn für ein mögliches Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP die Parteilinken besänftigt werden müssten.

Doch kommt "Jamaika" überhaupt? Der grüne Parteinachwuchs im Südwesten hat sich klar gegen einen CDU-Kanzler positioniert – der Ministerpräsident selbst klingt aber deutlich aufgeschlossener. "Es sollte nicht vordergründig um die Couleurgehen", warnte er in der "Stuttgarter Zeitung" vor Farbspielen, "auf die Inhalte, die man verhandelt, muss es ankommen." Der grün-schwarze Koalitionsvertrag im Ländle sei da gerade beim Klimaschutz "sicher eine gute Blaupause".

Die SPD als natürlicher Partner? Nicht für den 73-Jährigen. Eine Vorfestlegung sei ja auch "nicht gut für die Preisbildung", warnt er. Dass er persönlich lieber mit einem Wahlverlierer CDU regiert als mit SPD und FDP, hat er ja gerade erst bewiesen. "Aber ich bestimme natürlich den Kurs nicht", so Kretschmann diplomatisch. Das trifft es ganz gut: Schon im Ländle musste er mit seinem Machtwort die "Ampel" gegen starke Teile der Partei beerdigen. Bundesweit dürfte der Widerwillen an der Grünen-Basis gegen eine Regierung mit der CDU – erst recht geführt durch einen CDU-Kanzler – noch deutlich größer sein als im realpolitisch abgehärteten, regierungserprobten Südwest-Landesverband. Wer hätte bundesweit eine vergleichbare Autorität wie der Landesvater in Stuttgart? Es fällt einem niemand ein.

Langfristig dürfte Kretschmann auch einkalkulieren, dass seine grün-schwarze Landesregierung vermutlich zu einem schwarz-grün-gelben Kanzler den besseren Draht hätte als zu einem "Ampel"-Kanzler Olaf Scholz.

SPD profitiert vom "Scholz-Effekt"

Der Erfolg des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten lässt die Genossen im Südwesten natürlich erst einmal aufatmen: Der rote Balken hat am Wahlabend einen gewaltigen Sprung gemacht, um 5,3 Prozentpunkte – der Bundestrend schlägt voll durch. Auch die Landesgruppe in der SPD-Fraktion wächst: 21 Sozialdemokraten ziehen über die Landesliste ein, hinzu kommt das Mannheimer Direktmandat von Isabel Cademartori (33). Das sind sechs Abgeordnete mehr als bisher.

Das Vertrackte für die Landes-SPD: Auch sie hat – ähnlich wie die CDU – bisher die Aufarbeitung der Landtagswahl hinausgezögert. Im März kam sie nur auf 11,0 Prozent. Das überblendet jetzt der "Scholz-Effekt". Strukturelle Probleme aber bleiben – erst recht, wenn der Stimmenzuwachs nicht in ein Bündnis unter einem SPD-Kanzler münden sollte.

Für den inneren Parteifrieden spannend: Wie entwickelt sich das Zusammenspiel zwischen Bundes- und Landtagsabgeordneten? Künftig gibt es weniger Mandatsträger in Stuttgart als in Berlin...

FDP muss Widerspruch aushalten

Wenn künftig statt der "glorreichen Zwölf" jetzt 16 Liberale aus dem Südwesten nach Berlin fahren, dann zählt die FDP natürlich auch zu den Gewinnern der Wahl. Schwierig wird allerdings der Spagat bei der Regierungsbildung: In Baden-Württemberg kämpfte man im Frühjahr leidenschaftlich für die Ampel – und kartete aggressiv nach, als sich doch die CDU beim Buhlen um Kretschmann durchsetzte. In Berlin setzt man jetzt eher auf "Jamaika" (siehe Interview mit Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke).

Hans-Ulrich Rülke. Foto: hen

"Jamaika liegt uns näher"

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke über die Folgen der Bundestagswahl

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach den Landtagswahlen wollten FDP und SPD in Stuttgart eine "Ampelkoalition" mit den Grünen – es wurde Grün-Schwarz. Wie blickt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke (59) vor diesem Hintergrund auf die Bundestagswahl?

Herr Rülke, die FDP kann im Bund nun zwischen einer Jamaika-Koalition oder einer rote Ampel auswählen. Was präferieren Sie?

Jamaika liegt uns inhaltlich näher. Aber zuerst einmal wollen wir uns mit den Grünen abstimmen.

Sie haben in Stuttgart mit den Grünen, wenn auch letztlich folgenlos, sondiert. Wo sehen Sie Schnittmengen mit der Ökopartei, wo Knackpunkte?

Grün-gelbe Schnittmengen sehe ich etwa in der Außenpolitik, aber auch bei der Zuwanderungspolitik. Auf ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem oder australischem Vorbild könnten wir uns sicher schnell einigen. Wir sind uns auch in der Zielsetzung beim Klimaschutz einig. Nur bei den Mitteln haben wir Differenzen: Wir setzen auf Innovationen, die Grünen auf Verbote. Harte Auseinandersetzung wird es sicher um die Steuerpolitik geben. Für uns Liberale gilt: Wir lehnen Steuererhöhungen ab und lassen an der Schuldenbremse nicht rütteln!

Was würde eine gemeinsame Regierung mit den Grünen im Bund eigentlich für die Oppositionsrolle der FDP im Land bedeuten?

Erst einmal muss man abwarten, ob es eine solche Regierung geben wird – und zu welchen Bedingungen. Das größere Problem sehe ich bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hat im Bund auf Schwarz-Grün und damit aufs falsche Pferd gesetzt. Sollte eine Ampel kommen, so wäre die bundespolitische Durchsetzungskraft unseres Landes gleich Null.